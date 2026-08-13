Echipa de baschet masculin CSU Sibiu se reunește luni, în Sala Transilvania, unde începe pregătirea pentru sezonul viitor.

Baschetbaliștii de la CSU Sibiu se adună luni, în Sala Transilvania, locație în care încep pregătirile pentru noul sezon.

”Vulturii” vor organiza acasă și amicale, dar și Memorialul ”Tordai” în 18-19 septembrie. Nu este încă clar când va finaliza Consiliul Județen achiziția lucrărilor de renovare.

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”Documentația și procedura de licitație este una foarte stufoasă, rămâne de văzut ulterior și dacă vor fi constatații. Sunt multe semne de întrebare, nu știm clar când vor începe lucrările. Sunt șanse mari ca Memorialul Tordai să fie la Sibiu” a spus Alin Seceta, directorul Sălii Transilvania.

În fapt, datorită birocrației, sunt șanse destul de mari ca CSU să joace până în iarnă tot în Sala Transilvania.

Pe perioada lucrărilor în Sala Transilvania, CSU se va muta la Cisnădie, acolo unde este nevoie de un parchet nou.

Licitația organizată de Consiliul Județean Sibiu pentru eficientizarea energetică a Sălii Transilvania a atras 10 oferte, iar valoarea estimată a contractului este de 50,5 milioane de lei, inclusiv TVA. Câștigătorul licitației nu a fost încă desemnat.

Proiectul include înlocuirea suprafețelor vitrate exterioare, a sistemelor de încălzire, a instalațiilor electrice și a celor de alimentare cu apă și canalizare. Totodată, vor fi montate panouri solare, dar și un nou sistem de climatizare și o centrală de tratare a aerului.

Sala Transilvania va beneficia de sisteme complete de detecție, semnalizare și stingere a incendiilor, supraveghere video integrală, control al accesului și un sistem modern de management integrat al clădirii. Contractul stipulează o perioadă de 21 de luni pentru execuția lucrărilor.