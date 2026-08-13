Pe scurt: La doar două zile după cutremurul devastator din Columbia, America Centrală a fost din nou zguduită de o mișcare telurică puternică.

Un cutremur cu magnitudinea 5,5-5,7 s-a produs, miercuri seară, în largul coastei Pacificului, la sud de El Salvador, și a fost resimțit și în Honduras și Nicaragua, potrivit Radio România și Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Seismul s-a produs la ora locală 18:30 (00:30 GMT, joi), cu epicentrul în largul departamentului salvadorean Usulután, la aproximativ 160 de kilometri sud de capitala San Salvador și la o adâncime de 56,8 kilometri, potrivit datelor USGS.

Ministerul Mediului din El Salvador (MARN) a estimat magnitudinea la 5,7 și a transmis, printr-un mesaj oficial, că nu există amenințare de tsunami pentru țară. Autoritățile de protecție civilă din cele trei state nu au raportat victime sau pagube materiale, deși seismul a provocat panică în rândul locuitorilor.

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El Salvador se numără printre țările cu cea mai intensă activitate seismică din America Centrală, fiind traversat de un lanț de falii asociate zonei de subducție a plăcii Cocos sub placa Caraibelor. Potrivit aplicației de monitorizare Earthquake Network, mișcarea telurică de miercuri a fost resimțită de zeci de utilizatori aflați până la 35 de kilometri de San Salvador, iar reprezentanții Protecției Civile au precizat că centrul de operațiuni pentru urgențe rămâne activ pentru coordonarea oricărui eventual incident pe teritoriul național.

Autoritățile exclud riscul de tsunami

Spre deosebire de temerile inițiale ale populației, oficialii salvadoreni au exclus explicit posibilitatea unui tsunami, motivând decizia prin magnitudinea redusă a cutremurului. Centrele de operațiuni pentru situații de urgență din regiune au rămas active pentru monitorizarea eventualelor replici seismice.

Regiune lovită recent de seisme puternice

Seismul din Pacific s-a produs la două zile după cutremurul cu magnitudinea 7,4 care a lovit vestul Columbiei și a provocat, potrivit ultimului bilanț oficial, 265 de decese, peste 3.500 de răniți și aproape 500 de persoane date dispărute.

La final de iunie, un alt cutremur puternic a provocat peste 6.000 de decese și mii de dispariții în Venezuela.

America Centrală este afectată frecvent de mișcări telurice din cauza convergenței plăcilor tectonice a Caraibelor și Cocos, precum și a faliilor geologice din regiune.