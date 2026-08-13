Un scandal a avut loc miercuri, 12 august, în cartierul Gușterița din Sibiu, unde peste 20 de membri ai aceleiași familii au fost evacuați din locuința în care spun că trăiesc de o viață. La fața locului au intervenit și polițiștii.

Peste 20 de persoane au protestat în fața casei, de pe strada Anul 1848, nr. 2, din cartierul Gușterița, din care urmau să fie evacuate. La un moment dat, unul dintre cei prezenți s-a urcat chiar pe acoperișul casei, în semn de protest. La fața locului a intervenit și Poliția.

Familia locuiește pe strada Anul 1848, nr. 2, în cartierul Gușterița. Oamenii susțin că au fost luați prin surprindere de venirea executorului și spun că nu au unde să plece. „A intrat unul și ne-a scos afară din casă. Nu vrea să ne dea termen. Suntem în judecată pe rol. Avem proces pe 25 august”, a spus unul dintre membrii familiei.

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▶ Vezi pagina acestui video: Evacuare cu scandal în Gușterița. Peste 20 de oameni scoși din casă: „Stăm de 70 de ani aici. Unde să mergem?” — VIDEO

Oamenii susțin că locuiesc în imobil de zeci de ani și că situația juridică a casei este disputată în instanță. „Noi stăm de 70 de ani aici. Ne-am trezit cu executorul să ieșim afară. Unde să ne ducem? E casa noastră”, a declarat Bogdan Rodica, una dintre persoanele aflate în locuință.

Un alt membru al familiei, susține că oamenii nu au fost ascultați și că nu au primit suficient timp pentru a-și rezolva situația. „Nici nu vrea să ne bage în seamă. Ne-a lăsat două săptămâni. Avocatul ne-a spus că pe 25 avem procesul”, a afirmat acesta.

Întrebat ce intenționează să facă în momentul în care va veni ziua în care familia va fi obligată să evacueze locuința, acesta a răspuns: „Avem în plan să nu ieșim din casă. Nu este o hotărâre definitivă”, a conchis acesta.

Insanța spune altceva

Situația familiei de pe strada Anul 1848, nr. 2, a făcut obiectul mai multor demersuri în instanță.

Într-un dosar având ca parte intimată Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Rodica și Marius Bogdan au formulat o contestație la executare. La 18 februarie 2026, Judecătoria Sibiu a admis excepția inadmisibilității și a respins contestația la executare ca inadmisibilă. Hotărârea putea fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Anterior, la 11 februarie 2025, Judecătoria Sibiu își declinase competența în aceeași cauză în favoarea Tribunalului Sibiu, după ce a admis excepția necompetenței materiale.

Separat, într-un alt dosar, FUSION ROMANIA SRL a solicitat evacuarea familiei din imobilul de pe strada Anul 1848, nr. 2. La 26 martie 2026, Judecătoria Sibiu a admis cererea și a dispus evacuarea Rodicăi Bogdan și a lui Marius B. din imobil. Instanța a respins și excepțiile invocate de aceștia privind lipsa calității procesuale pasive și lipsa de interes. Hotărârea prevedea drept de apel în termen de cinci zile de la pronunțare.

„Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei BOGDAN RODICA, ca neîntemeiată. Respinge excepția lipsei de interes, invocată de pârâți, ca neîntemeiată. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta FUSION ROMANIA SRL, CUI 3404500, cu sediul situat în Mun. Sibiu, cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat Luigi Dumitrescu, cu sediul situat în Mun. Sibiu, str. Aleea Rusciorului, nr. 9, ap.21, jud. Sibiu, în contradictoriu cu pârâții B R, și B M, cu domiciliul situat în Mun. Sibiu, str. Anul 1848, nr. 2, jud. Sibiu, ambii citați la domiciliul imobilului ce face obiectul litigiului.

Dispune evacuarea pârâților B RODICA și B MARIUS din imobilul situat în Mun. Sibiu, str. Anul 1848, nr. 2, jud. Sibiu.

Admite în parte cererea reclamantei de obligare a pârâților la plata cheltuielilor de judecată și obligă pârâții la plata către reclamantă a sumei de 100 lei reprezentând taxa judiciară de timbru.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sibiu”, se arată pe portalul instanței.

Aceste hotărâri oferă contextul juridic al procedurii de evacuare care a dus, miercuri, la intervenția executorului judecătoresc la imobil. Din informațiile publice consultate nu rezultă însă, de la sine, dacă hotărârea din 26 martie a rămas definitivă în forma respectivă sau dacă a fost atacată și ce s-a întâmplat ulterior cu eventualul apel.

Polițiștii au imobilizat o persoană

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a confirmat intervenția polițiștilor, precizând că aceștia au fost solicitați să sprijine o procedură de executare silită. „La data de 12 august a.c., în jurul orei 13:00, polițiștii din cadrul IPJ Sibiu au intervenit la o sesizare prin care se solicita sprijin în contextul unei proceduri de executare silită.

La fața locului, persoana în cauză nu a cooperat cu reprezentanții care efectuau procedura de executare silită și a devenit agitată, motiv pentru care polițiștii au procedat la imobilizarea acesteia.

Intervenția s-a încheiat fără alte incidente, situația fiind gestionată de către polițiștii prezenți la fața locului”, a transmis IPJ Sibiu.

Familia susține că va încerca să își apere drepturile în instanță, urmând ca situația juridică a imobilului să fie clarificată în cadrul procesului anunțat pentru data de 25 august.