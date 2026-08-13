Iatac, câinele care și-a ratat cariera în Poliție, și-a găsit o nouă familie. În urma analizării tuturor cererilor de adopție primite de Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, a fost desemnat un nou îngrijitor al patrupedului.

Iatac s-a născut la 24 septembrie 2025 și este clinic sănătos. Însă el nu a trecut de baremele minime necesare pentru a deveni câine de serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, evaluările stabilind că nu este potrivit pentru misiunile operative.

Situația nu reprezintă însă un eșec pentru Iatac, ci doar o schimbare de drum. În loc să ajungă să poarte uniforma M.A.I., acesta va avea acum șansa de a deveni un companion pentru o familie care să îi ofere îngrijirea, răbdarea și afecțiunea de care are nevoie.

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Întregul demers privind selecția și adopția lui Iatac a fost organizat de Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, care a primit sute de solicitări după publicarea anunțului de adopție.

Reprezentanții Centrului Chinologic le-au mulțumit tuturor celor care au transmis cereri, au distribuit anunțul sau și-au arătat disponibilitatea de a-i oferi o casă lui Iatac.

„Poate că nu va purta uniforma M.A.I., dar și-a găsit cea mai frumoasă misiune: aceea de a fi iubit și de a aduce bucurie familiei sale”, au transmis reprezentanții Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu.