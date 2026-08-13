Pe scurt: Isărescu spune că BNR e gata să reia pregătirile pentru euro „de la naftalină”, dar recunoaște: în acest moment, România nu bifează niciun criteriu de convergență.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că România nu are o alternativă la trecerea la moneda euro, însă țara nu este pregătită în acest moment pentru acest pas, potrivit Mediafax.

Potrivit guvernatorului BNR, România trebuie mai întâi să își reducă deficitul bugetar sub 3% și să mențină această corecție fiscală.

Isărescu a explicat că Banca Națională a sprijinit și în trecut pregătirea României pentru adoptarea euro, inclusiv printr-un secretariat dedicat.

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„Este foarte bună. Banca Națională a sprijinit și în trecut, inclusiv printr-un adevărat secretariat pentru trecerea la euro. Până prin 2018, aici, în sala asta, aveau loc ședințele Comitetului de Trecere la Euro. Noi am ajuns atunci, în discuțiile 2011-2012, am ajuns și la detaliu pe unde să intre mașinile cu numerar în țară și care să fie sucursalele care au suficiente sau depozite mari și unde să postăm, ca să spunem așa, să așezăm stocul de numerar. Deci el s-a întrerupt în 2018, când, practic, altele au devenit prioritățile”, a explicat guvernatorul BNR.

România a mai îndeplinit criteriile de convergență în 2014

Mugur Isărescu a povestit despre anul 2014, când deficitul bugetar a fost redus, inclusiv prin măsuri la care a contribuit prim-vicele guvernator al BNR, Florin Georgescu, care ocupa la acea vreme funcția de ministru al Finanțelor.

„Și președintele Băsescu a avut proiectul 2014, însă contextul, vă aduc aminte și aduc aminte la toată lumea, că dacă chiar se discută cu îndeplinirea criteriilor, atunci s-au îndeplinit criteriile. Și noi am contribuit la asta. Prim-vicele guvernator al Băncii Naționale, domnul Florin Georgescu, a fost exportat, așa între ghilimele, a devenit vice-prim-ministru și ministru de Finanțe. A contribuit la acele reduceri ale deficitului bugetar în 2014. Dar în 2013-2014, contextul extern nu a fost favorabil. Criza Greciei, criza zonei euro. Atunci a fost perioada în care se vorbea chiar de dezmembrarea zonei, dispariția zonei euro. Deci nu se discuta atunci să mai intre o nouă țară în zona euro”, a spus Mugur Isărescu.

El a mai spus că, după 2014, România a intrat într-o perioadă în care au fost reduse taxele și au crescut cheltuielile, ceea ce a dus din nou la majorarea deficitului. Ulterior, pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina au schimbat prioritățile economice.

„Și din 2015 a început o cursă care reduce mai mult… S-a redus și TVA-ul. A fost chiar o formulare să dăm înapoi românilor banii pe care i-a luat Băsescu prin majorarea TVA-ului de aici. A fost o cursă care reduce mai mult impozitele și care crește mai mult cheltuielile. Și s-a ajuns din nou la deficit mare. Iar apoi a intervenit pandemia, războiul și s-au creat alte priorități”, a declarat Isărescu.

BNR este pregătită să reia pregătirile pentru trecerea la euro

Mugur Isărescu a transmis că BNR este pregătită să reia activitatea de pregătire pentru trecerea la moneda euro, menționând însă că este vorba despre „un proces politic complicat”.

„Nu numai că sprijinim în continuare. Suntem gata să scoatem de la naftalină, ca să spunem așa, toată structura organizatorică de secretariat. Însă trecerea la euro nu este un schimb facil de monedă. Hai să schimbăm leu cu o monedă. Nu, este un proces politic complicat. Are componente și politice și sociale. Se duce până în toată societatea. Și nu putem să o facem noi singuri. Noi avem un rol important, să zicem, dar Guvernul, Parlamentul, ei vor hotărî acest lucru. Noi putem să contribuim la formularea corectă a unui parcurs”, a explicat guvernatorul BNR.

„Mai este un lucru, ca să nu fie confuzii, nu avem altă alternativă. Deci în momentul în care am semnat tratatul de aderare este trecut că vom trece la euro când condițiile vor fi cele necesare. Când vom îndeplini condițiile. Nu avem statutul pe care l-a avut, de exemplu, Anglia sau Danemarca să ne păstrăm moneda națională. Deci decizia este deja luată. O discuție este să vedem. Poate să fie când să o facem, când să începem discuțiile. Noi suntem pregătiți să o facem când societatea este pregătită”, a mai spus Mugur Isărescu.

Niciun criteriu de convergență nu este îndeplinit în prezent

Întrebat dacă România este pregătită în prezent pentru adoptarea monedei euro, guvernatorul BNR a răspuns fără echivoc: „nu avem niciun criteriu îndeplinit în momentul actual. În momentul actual, țara nu este îndeplinită”.

Prioritatea, spune Isărescu, este reducerea deficitului și menținerea corecției fiscale, astfel încât România să poată intra ulterior în mecanismul cursurilor de schimb.

„Acum mă întrebați pe mine dacă țara este pregătită. Nu avem niciun criteriu îndeplinit în momentul actual. În momentul actual, țara nu este îndeplinită. Și prioritatea este să facem această corecție fiscală, să rezistăm, să o păstrăm. Pentru că experiența din 2014 ne arată că dacă nu o păstrăm, nici nu putem să intrăm în mecanismul cursurilor de schimb”, a afirmat guvernatorul.

Întrebat cât ar putea dura, în mod realist, până când România va adopta moneda euro, Mugur Isărescu a spus că „acum nu pot să spun”, precizând că primul obiectiv este ca deficitul bugetar să coboare sub pragul de 3%.

„Acum nu pot să spun. Trebuie mai întâi să ajungem la sub 3% deficitul, pentru că de acolo o să trag toate. Și deficitul extrem, după mine, unii spun că mai trebuie și la competitivitate. Mai judecăm”, a declarat Mugur Isărescu, care a precizat că reducerea deficitului fiscal ar avea efecte și asupra deficitului extern și asupra inflației.

„Dar din deficitul extern, din deficitul fiscal se trage și deficitul extern, și inflație, o parte din inflație, că n-ai un deficit de 9%, dar nu poți să spui că ți-e ușor să combați inflația numai cu politică monetară și în plus, ceea ce este foarte important, o instabilitate legislativă în domeniul fiscal remarcabilă. Atunci, în 2014, când se spunea că intrăm în zona euro, în anul imediat următor s-a redus TVA-ul”, a mai spus Mugur Isărescu.