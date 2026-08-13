ISU Sibiu, bronz la „Naționale”: Raul Nistor a doborât recordul la Scara de fereastră / foto

Pe scurt:
Record la scara de fereastră și aur la ștafetă: pompierii sibieni au ieșit pe podium la competiția națională de la Târgu Mureș.
Lotul sportiv al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a încheiat pe podium etapa națională a competiției de pompieri sportivi, desfășurată în perioada 10–14 august 2026 la Târgu Mureș, potrivit ISU Sibiu.
Timp de patru zile, cei mai buni pompieri sportivi din țară s-au întrecut la probe de viteză, precizie și forță. Echipa sibiană a cucerit medalia de bronz în clasamentul general pe echipe, iar la proba de ștafetă 4×100 de metri a obținut locul I.
La rezultatele individuale, sergentul major Nistor Raul s-a impus la proba de scară de fereastră, cu timpul de 14,28 secunde, stabilind un nou record. Același sportiv a câștigat și proba cumulată (duel), adăugând astfel două medalii de aur la palmaresul individual al competiției.
Reprezentanții ISU Sibiu au transmis faptul că, podiumul de la Târgu Mureș reflectă munca echipei care reprezintă instituția la cel mai înalt nivel al sportului pompierilor din România.
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