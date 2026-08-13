ISU Sibiu, bronz la „Naționale”: Raul Nistor a doborât recordul la Scara de fereastră / foto

Pe scurt: Record la scara de fereastră și aur la ștafetă: pompierii sibieni au ieșit pe podium la competiția națională de la Târgu Mureș.

Lotul sportiv al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a încheiat pe podium etapa națională a competiției de pompieri sportivi, desfășurată în perioada 10–14 august 2026 la Târgu Mureș, potrivit ISU Sibiu.

Timp de patru zile, cei mai buni pompieri sportivi din țară s-au întrecut la probe de viteză, precizie și forță. Echipa sibiană a cucerit medalia de bronz în clasamentul general pe echipe, iar la proba de ștafetă 4×100 de metri a obținut locul I.

La rezultatele individuale, sergentul major Nistor Raul s-a impus la proba de scară de fereastră, cu timpul de 14,28 secunde, stabilind un nou record. Același sportiv a câștigat și proba cumulată (duel), adăugând astfel două medalii de aur la palmaresul individual al competiției.

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Reprezentanții ISU Sibiu au transmis faptul că, podiumul de la Târgu Mureș reflectă munca echipei care reprezintă instituția la cel mai înalt nivel al sportului pompierilor din România.

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