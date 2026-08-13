Loteria Română a anunțat, joi, 13 august 2026, cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49: peste 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro. Biletul câștigător a fost o variantă simplă de doar 8,50 lei, jucată la o agenție din Oradea.

Este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49 și, potrivit Loteriei Române, cel mai mare din întreaga istorie a jocului, depășind orice premiu acordat vreodată la această categorie.

O combinație rar întâlnită: trei perechi de numere consecutive

Numerele extrase joi, 13 august 2026, la Loto 6/49 au fost 45, 12, 13, 44, 36, 37. Așezate în ordine crescătoare, combinația formează un tipar neobișnuit: 12-13, 36-37, 44-45 — practic, fiecare dintre cele șase numere face parte dintr-o pereche de numere consecutive.

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Conform Mediafax, dintre cele 13.983.816 combinații posibile de șase numere din 49, doar 15.180 pot avea această structură, adică aproximativ 0,109% din total. Statistic, un asemenea tipar apare o dată la circa 921 de combinații — o coincidență spectaculoasă, dar fără nicio legătură cu șansele reale de câștig, care sunt identice pentru orice combinație de șase numere.

Cum se revendică cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49

Biletul norocos a fost jucat la agenția 50-05 din Oradea, cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Conform regulamentului Loteriei Române, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data extragerii pentru a-și revendica premiul.

Al doilea record al anului

Anul 2026 a mai adus un singur câștig de categoria I la Loto 6/49 până acum, cel din 12 februarie, în valoare de 22.948.891,68 lei — mai puțin de jumătate din suma câștigată joi. Un report important de peste 8 milioane de euro fusese anunțat și în luna iulie, semn că suma pusă în joc creștea constant de la o tragere la alta.

Recordul anterior aparținea, de fapt, tot anului trecut: în noiembrie 2025 fusese câștigat un premiu de aproape 10 milioane de euro, iar câteva zile mai târziu s-a aflat că premiul de 50 de milioane de lei fusese revendicat de un inginer de 30 de ani. Premiul de joi îl depășește și pe acesta, stabilind un nou prag istoric pentru jocul Loto 6/49.

Loteria Română, subiect fierbinte și la Sibiu

Loteria Română, operatorul care organizează tragerile Loto, nu este un nume străin nici la Sibiu. Compania s-a aflat într-un conflict recent cu Primăria Sibiu, pe fondul deciziei autorităților locale de a interzice sălile de jocuri de noroc din oraș, tragerile Loto rămânând însă în afara acestei interdicții. Iar exemple de câștigători locali nu lipsesc: în 2023, un sibian norocos la Joker a câștigat aproape 100.000 de lei.

Toate rezultatele Loto de joi, 13 august 2026

Loto 6/49: 45, 12, 13, 44, 36, 37

45, 12, 13, 44, 36, 37 Noroc: 5 3 1 2 5 1 4

5 3 1 2 5 1 4 Joker: 31, 25, 18, 30, 23 + 19

31, 25, 18, 30, 23 + 19 Noroc Plus: 3 4 9 8 7 3

3 4 9 8 7 3 Loto 5/40: 37, 1, 28, 29, 33, 24

37, 1, 28, 29, 33, 24 Super Noroc: 4 7 6 7 8 3