Pe scurt: „Dacă merg fără bani o să fiu de râsul clasei”, i-ar fi spus fiul unei mame revoltate de noua „modă” a majoratelor cu plic, unde suma minimă ajunge la 500 de lei, iar unii au dat și 1.000.

O mamă din România a povestit pe pagina de Facebook „La Tablă” despre o situație pe care o consideră greu de crezut: fiul ei, elev care a terminat clasa a XII-a, i-a cerut 500 de lei pentru a merge la majoratul unui coleg, potrivit adevarul.ro.

„Sunt mama unui băiat care a trecut clasa a XII-a și mă confrunt cu o situație care, sincer, mi se pare incredibilă. Vă rog, profesori și părinți, să-mi spuneți dacă eu am rămas în urmă cu vremurile sau chiar s-a ajuns la așa ceva!”, a scris femeia în postare.

„Băiatul meu mi-a spus foarte senin că trebuie să aibă 500 de lei”

Potrivit mamei, colegii fiului ei, care îi sunt și prieteni, au început să împlinească 18 ani și să organizeze petreceri de majorat. Ceea ce a surprins-o a fost faptul că la aceste evenimente se practică darul în plic, exact ca la nuntă sau botez.

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„Colegii din clasa băiatului meu, care îi sunt și prieteni, au început să împlinească frumoasa vârstă de 18 ani și, bineînțeles, să-și organizeze majorate. Până aici, nimic neobișnuit. Numai că am aflat că, mai nou, la aceste petreceri se merge cu plicul, exact ca la nuntă sau botez. Băiatul meu mi-a spus foarte senin că trebuie să aibă 500 de lei la el când merge la majorat”, a povestit mama.

Femeia a comparat obiceiul actual cu propria adolescență, când petrecerile nu presupuneau o sumă fixă din partea invitaților. „Noi când eram de vârsta lor făceam petreceri de dragul petrecerii. Uneori acasă, alteori, pentru cine își permitea, la un restaurant sau într-un local. Se mergea cu un cadou, fiecare după posibilități. Nu ținea nimeni evidența banilor și nu se punea problema că trebuie să «scoți» cât costă meniul”, a relatat ea, amintind și de un obicei din clasa vecină, unde copiii strângeau bani pentru un cadou comun.

O prietenă a dat 1.000 de lei la un majorat cu artificii și formație

Pentru a verifica dacă situația este izolată, femeia a sunat o prietenă de aceeași generație, cu o fiică în anul I la facultate. Aceasta i-a confirmat că practica există și că sumele pot fi și mai mari.

„Am sunat-o și pe o prietenă de aceeași generație, care are fata în anul I la facultate, ca să mă răcoresc. Și îmi spune că ea a dat și 1.000 de lei la un majorat, pentru că petrecerea a avut artificii, formație și a fost organizată într-un local mai scump. Poftim?! Chiar am ajuns să tratăm majoratul unui copil ca pe o nuntă?”, a povestit mama.

Femeia spune că nu vrea să-și oprească fiul de la petrecerile colegilor, dar nu își permite să ofere sute de lei la fiecare eveniment, mai ales că în clasa băiatului sunt 27 de elevi. „Nu vreau să fiu «mama zgârcită» care își ține copilul acasă și nu-l lasă să se bucure cu prietenii lui. […] Dar, în același timp, eu nu am 500 sau 1.000 de lei de dat la fiecare majorat. Și sunt 27 de copii în clasă! Dacă se merge la toți, despre ce sumă vorbim?”, a spus ea.

Femeia a mai povestit că discuția pe această temă a dus la o tensiune cu propriul fiu. „Cel mai tare mă doare că am ajuns să mă cert cu propriul copil pe tema asta. El îmi spune că «așa se face acum» și că dacă merge fără bani o să fie singurul care nu dă, o să ajungă de râsul clasei”, a scris ea, precizând că, în final, i-a explicat băiatului că un cadou ar trebui oferit din plăcere, în funcție de posibilitățile fiecăruia.

Petreceri cu meniu, DJ și fotograf: părinții, împărțiți în comentarii

Postarea a strâns numeroase reacții, iar opiniile părinților sunt împărțite. Unii consideră că obiceiul plicului la majorat este alimentat chiar de adulți, care își doresc petreceri tot mai sofisticate pentru copii. „Tot de la unii părinți se trag obiceiurile astea. Vor să-și răsfețe odraslele, iar ceilalți părinți fac eforturi supraomenești să țină pasul cu vremurile”, a comentat o persoană.

Alți părinți spun că suma de 500 de lei nu este exagerată atunci când vine vorba de un prieten apropiat. „Dacă e o petrecere la unul din prietenii lui nu mi se pare mult 500 lei, în condițiile în care pe un cadou cam atât dai! La 18 ani, nu e o sumă mare alocată. Acum na, doar nu va merge la toți colegii”, a scris un alt comentator.

Au existat și opinii care leagă fenomenul de presiunea socială dintre adolescenți. „Majoratul la 18 ani a ajuns, în multe cazuri, un adevărat concurs de fițe, iar eu cred că o bună parte din asta este alimentată chiar de părinți. Până la urmă, tot de acasă pornesc valorile și felul în care un copil ajunge să privească banii”, a comentat o altă persoană, în timp ce un părinte din Câmpina a confirmat că practica se răspândește și în alte orașe: „Din păcate, am auzit de practica aceasta și la noi în orașul Câmpina! Horror ce a ajuns să însemne în zilele de astăzi un majorat!”.

Pe de altă parte, mulți părinți consideră firesc ca invitații să contribuie cu bani atunci când majoratul este organizat la restaurant, cu costuri ridicate. „Am citit doar până la plic. E absolut normal să fie așa, petrecerile se fac la restaurante, cu meniu, tort, DJ, fotograf etc. Copilul de fapt nu rămâne cu nimic. Ăstea sunt vremurile! Nu dorești, nu participi!”, a scris o persoană, în timp ce o altă mamă a explicat de ce preferă banii în locul unui cadou clasic: „Îți faci un grup cu care petreci la un film, la un grătar. Variante sunt pentru toată lumea. 200-250 dai unuia mic. […] Mie îmi convine ideea cu banii. Toată lumea e mulțumită. Îți scoți banii investiți sau măcar parte din ei, copiii rămân cu bucuria petrecerii și cam atât.”