Pe scurt: Sadu vrea să devină prima comună din zonă cu titlul „Sat European de Tineret”. Ce înseamnă asta pentru tinerii din comunitate?

Primăria Comunei Sadu a anunțat printr-un comunicat de presă un pas important în procesul de obținere a titlului „Sat European de Tineret 2027”, o inițiativă prin care administrația locală urmărește implicarea directă a tinerilor din comunitate.

Titlul de „Sat European de Tineret” este acordat comunităților rurale care demonstrează un angajament real față de dezvoltarea și participarea tinerei generații la viața publică, prin proiecte, infrastructură dedicată și programe menite să crească implicarea civică a tinerilor la nivel local. Obținerea acestui statut presupune, de regulă, un proces de evaluare care ține cont atât de măsurile concrete adoptate de autoritățile locale, cât și de gradul de implicare a tinerilor din comunitate în deciziile care îi privesc.

Pentru comuna Sadu, situată la aproximativ 20 de kilometri de Sibiu, acest demers vine într-o perioadă în care localitatea se află deja în plin proces de dezvoltare. Comuna a trecut recent printr-o serie de investiții importante în infrastructură, de la pista de biciclete, extinderea rețelei de gaz și lucrările la școală, până la performanțe notabile la nivel educațional, Sadu regăsindu-se în topul școlilor rurale din județul Sibiu la Evaluarea Națională 2026.

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Tot în acest context de dezvoltare locală se înscrie și transformarea fostului traseu al mocăniței de pe Valea Sadului într-o pistă pentru bicicliști, un proiect care oferă un spațiu suplimentar de petrecere a timpului liber pentru tinerii din comunitate.