Pe scurt: Victimele erau sunate acasă și convinse că un membru al familiei are nevoie urgentă de bani pentru un aparat de ventilație mecanică. Complicii, mascați și îmbrăcați identic, ridicau banii chiar lângă locuințele persoanelor păcălite.

Nouă persoane, șapte bărbați și două femei, cu vârste între 16 și 43 de ani, au fost reținute într-un dosar privind 26 de infracțiuni de înșelăciune și tentativă la înșelăciune prin metoda „Accidentul”, comise în municipiul Constanța și în alte nouă județe.

Anunțul a fost făcut miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța, potrivit Digi24. Prejudiciul cauzat victimelor este estimat la aproximativ 500.000 de lei.

Potrivit comunicatului IPJ Constanța, în perioada aprilie-iulie a acestui an, victimele ar fi fost apelate pe telefonul fix de la domiciliu de către persoanele cercetate, care și-ar fi declinat inițial calitatea de membru de familie al persoanei vătămate. Sub pretextul internării în stare gravă în spital, autorii ar fi solicitat în mod fraudulos diferite sume de bani.

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Cum funcționa înșelătoria: aparat de ventilație și „medici” falși

„Acest pretext avea la bază, în toate cazurile, o afecțiune pulmonară în urma căreia persoanele cercetate ar fi solicitat sume de bani persoanelor vătămate, motivând urgența intervenției medicale, respectiv utilizarea unui aparat de ventilație mecanică pentru care trebuia achitată o anumită sumă de bani”, se arată în comunicat.

Din cercetări a reieșit că, în cadrul aceleiași conversații telefonice, interveneau și alte persoane care își asumau diverse identități mincinoase, cea mai frecventă fiind cea de medic, pentru a întreține sau amplifica starea de panică a victimelor.

Potrivit IPJ Constanța, victimele erau îndrumate să se deplaseze în locuri prestabilite, aflate în apropierea locuinței, unde erau abordate de complici care mențineau starea de eroare și preluau sumele de bani cerute de presupușii autori ai apelurilor. Persoanele bănuite că ar fi acționat drept complici aveau, în toate cazurile, fața acoperită cu o mască medicinală și purtau haine de culoare închisă, de regulă cu mâneci lungi indiferent de sezon, plus o coafură ascunsă sub șapcă, glugă sau fes, pentru a evita identificarea fizionomiei.

Cele 26 de fapte ar fi fost comise atât în municipiul Constanța, cât și în alte nouă județe: Ialomița, Călărași, Prahova, Giurgiu, Vâlcea, Sibiu, Hunedoara, Mehedinți și Botoșani. Metoda „Accidentul” a mai fost folosită și în Sibiu, unde victimele acestui tip de fraudă au fost în mai multe rânduri persoane în vârstă.

13 percheziții domiciliare la Constanța și Năvodari

Marți, 11 august, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare, al Poliției municipiului Constanța și al jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Constanța și în orașul Năvodari, la locuințele persoanelor bănuite de comiterea faptelor.

În urma descinderilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe sume de bani în lei și valută, bijuterii, precum și alte bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie. Pe baza probatoriului administrat în cauză, cele nouă persoane, șapte bărbați și două femei, au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Persoanele cercetate urmează să fie prezentate procurorului de caz, cu propunere de sesizare a instanței de judecată în vederea arestării preventive.