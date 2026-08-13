Pompierii din Sibiu, din nou printre cei mai buni din țară. Performanță la etapa națională / foto

Pe scurt: Cum s-au descurcat pompierii din Sibiu la două dintre cele mai solicitante probe ale competiției naționale de profil.

Lotul sportiv al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu a concurat, miercuri, 12 august 2026, la etapa națională a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor pentru Situații de Urgență, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției.

Pompierii sibieni au susținut, în această etapă, două probe considerate printre cele mai solicitante din cadrul competiției: „Pista cu obstacole pe 100 m” și „Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă”. Cea din urmă probă testează viteza și precizia cu care echipajele reușesc să monteze și să pună în funcțiune un dispozitiv de intervenție la motopompă, o operațiune esențială în cazul incendiilor reale.

ISU Sibiu a transmis că rezultatele obținute confirmă din nou nivelul de pregătire al echipei sale.

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„Din nou, pompierii sibieni au demonstrat că munca, disciplina, pregătirea și spiritul de echipă fac diferența”, se arată în mesajul instituției.

Lotul sportiv al inspectoratului sibian s-a calificat la etapa națională după ce a obținut rezultate remarcabile în etapele de zonă ale competiției. Concursurile Profesionale ale Serviciilor pentru Situații de Urgență reunesc anual echipaje din întreaga țară, care se întrec la probe ce simulează situații reale de intervenție, de la stingerea incendiilor până la operațiuni de salvare cu echipamente specifice.

ISU Sibiu a mulțumit public membrilor lotului sportiv pentru rezultatele obținute, transmițând că, indiferent de clasamentul final, echipa reprezintă un motiv de mândrie pentru comunitatea locală.

„Ați demonstrat încă o dată că vă meritați locul printre cei mai buni. Dar pentru noi, cei de acasă, veți fi mereu cei mai buni!”, a transmis instituția.

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