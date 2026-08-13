Pe scurt:
Turiștii au filmat obiectul misterios înainte să dispară din raza vizuală, iar autoritățile au confirmat că este vorba despre un aparat de zbor fără pilot, aflat acum în evaluare.
Joi dimineață, mai mulți turiști aflați pe o plajă din stațiunea Costinești au observat un obiect suspect care plutea pe apele Mării Negre, în imediata apropiere a unui dig.
Potrivit primelor informații relatate de Libertatea, ar fi vorba despre o dronă sau despre fragmente aparținând unui astfel de dispozitiv.
Martorii au filmat momentele în care obiectul plutea pe suprafața apei, înainte să dispară temporar din raza vizuală. Imaginile surprinse de turiști au fost distribuite rapid pe rețelele sociale.
Garda de Coastă, SRI și IPJ Constanța au intervenit în zona digului
Echipajele Gărzii de Coastă au fost mobilizate rapid și au ajuns în zonă, iar forțele de ordine urmează să delimiteze un perimetru de siguranță. Ca măsură preventivă, turiștii aflați în imediata apropiere a digului vor fi cel mai probabil evacuați până la finalizarea primelor proceduri de cercetare.
„În jurul orei 8.15, a fost primit un apel 112 prin care se comunică o posibilă dronă în zona Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Conform procedurilor, au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă, ISU și IJJ, fiecare pe competențele specifice. Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate”, a precizat prefectul Adrian Picoiu.
Primele evaluări tehnice ar indica un risc redus pentru populație, neexistând în acest moment indicii că obiectul ar purta o încărcătură explozivă sau periculoasă. Obiectul urmează să fie recuperat din apă și supus unei expertize amănunțite de către specialiști, pentru a stabili originea și natura exactă a dispozitivului.
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