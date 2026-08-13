Formația de eșalon secund, CSC 1599 Șelimbăr va juca în play-off-ul Cupei României cu FC Botoșani, echipă care activează în Superliga.

Calificată din Turul 3 la ”masa verde”, prin neprogramarea adversarei, FC Hermannstadt, CSC 1599 Șelimbăr nu a avut șansă la tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Cupei României.

”Călăreții roșii” vor întâlni pe teren propriu pe FC Botoșani, formație de prim eșalon. Moldovenii intră în competiție din această fază.

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Partida din play-off-ul Cupei României este programată pe 20 august 2026, ora 17.30, într-o singură manșă, eliminatorie.

Echipa gazdă va fi cea care în sezonul trecut s-a aflat în eșalonul inferior sau, dacă se întâlnesc două echipe de aceeași categorie, gazdă va fi aceea clasată mai slab în ediția trecută de campionat. În cazul de față, formația pregătită de Eugen Beza va fi gazdă.

În mod normal, CSC Șelimbăr va organiza meciul de joia viitoare la Cisnădie, locația unde dispută meciurile de pe teren propriu.

Doar în cazul în care meciul va fi televizat și programat seara, locația va trebui schimbată și va fi luat în considerare Stadionul Municipal din Sibiu.

Sibienii nu au ajuns niciodată în grupele Cupei. Cel mai aproape au fost în sezoanele 2022-2023 și 2023-2024, când au pierdut în play-off, iar în ultimele două ediții au cedat din turul 3 al competiției.

FC Botoșani are trei remize și o înfrângere în primele patru etape din Superliga.