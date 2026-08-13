Asociația Județeană de Fotbal a tras la sorți țintarul Superligii Sibiu, competiție rămasă la start cu doar opt echipe.

Doar opt echipe s-au înscris la startul Superligii Sibiu pentru sezonul 2026-2027, după ce Voința Sibiu și Arsenal Sibiu s-au retras din competiție.

Retrogradată sportiv, CS Săliște ar fi avut dreptul să continue, dar nu a dorit, iar câștigătoarea Ligii 4, AFC Miercurea Sibiului 2021 nu a făcut nici ea pasul mai sus.

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Singura echipă nouă în Superliga față de sezonul precedent este CSO Copșa Mică, a doua clasată sezonul trecut la Liga 4.

Cele opt echipe vor juca în sistem campionat, tur-retur-tur-retur, în total 28 de etape. Superliga ia startul pe 14 septembrie și până în iarnă, pe 5 decembrie se vor disputa 14 etape. Programul turului este disponibile pe siteul oficial al AJF Sibiu.

Se anunță o luptă strânsă pentru titlul județean, acolo unde favorite par Agnita, Păltiniș Rășinari, ACS Bradu, Alma Sibiu și Interstar.

Pentru Liga 4, lunea viitoare va fi ședință de Comitet Executiv al AJF Sibiu, când se vor stabili detaliile la a doua competiție valorică. Cel mai probabil vor fi 12 echipe la start și se va juca sistem normal, tur-retur, 22 de etape.

La Liga 5 nu este încă nimic definitivat, echipele încă ezită să se înscrie. Până acum s-au înscris 11 echipe în Seria Sibiu și 13 în Seria Mediaș.