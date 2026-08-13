Școli și creșe din Sibiu, cu șantierul în curte la început de an școlar. Unde se mai lucrează în septembrie

Mai multe școli din Sibiu sunt incluse în proiecte de reabilitare, în 2026. În timp ce unele investiții sunt aproape de finalizare, altele vor continua și după începerea noului an școlar. Cel mai clar caz este cel al Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale”, unde lucrările vor continua în toamnă, iar o parte dintre elevi va fi mutată temporar.

Primăria Sibiu a anunțat pentru 2026 un program consistent de investiții în infrastructura educațională. Printre proiectele de reabilitare și eficientizare energetică se numără lucrări la Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” și Școala Gimnazială nr. 23, dar și investiții în creșe și grădinițe.

În practică însă, calendarul lucrărilor face ca unele unități de învățământ să intre în luna septembrie cu lucrări încă în desfășurare.

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„I.L. Caragiale”, șantierul care va continua și în toamnă

La Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”, lucrările nu vor fi finalizate până la începutul anului școlar. Situația este confirmată de proiectul de hotărâre pregătit pentru ședința Consiliului Local din 30 iulie 2026, prin care Primăria Sibiu a propus relocarea temporară a 14 clase.

Concret, în perioada septembrie–decembrie 2026, șapte clase vor fi mutate la Stadionul Municipal Sibiu, iar alte șapte clase vor învăța în containere modulare amplasate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 25.

Relocarea nu este, așadar, o măsură ipotetică. Ea este direct legată de lucrările de reabilitare de la „Caragiale”, care nu permit desfășurarea normală a activității pentru toate clasele.

Pentru părinți, situația este cu atât mai importantă cu cât Școala nr. 25 va găzdui containerele în care vor învăța temporar elevii de la „Caragiale”. Asta nu înseamnă însă că Școala nr. 25 este ea însăși în reabilitare.

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Grădinița de pe Calea Poplăcii nu este încă finalizate

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22, de pe Calea Poplăcii nr. 11, are 70 de locuri în grupa mijlocie, dar construcția nu este finalizată.

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Școala nr. 23: lucrările ajung până la sfârșitul lui septembrie

Și Școala Gimnazială nr. 23 se află într-un proiect de reabilitare pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Proiectul are ca perioadă de implementare 31 iulie 2024 – 30 septembrie 2026, ceea ce înseamnă că termenul de finalizare ajunge chiar în prima lună a noului an școlar.

Prin urmare, Școala nr. 23 se numără printre unitățile care trebuie urmărite la începutul lunii septembrie, deoarece este posibil ca anumite lucrări de finalizare, amenajare sau remediere să continue după revenirea elevilor.

Lucrări noi la alte școli din Sibiu

Investițiile în infrastructura educațională din Sibiu nu se opresc la lucrările aflate deja în desfășurare. Alte unități de învățământ urmează să intre în proiecte de consolidare, restaurare, extindere și modernizare, finanțate în mare parte din fonduri europene.

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” intră în restaurare

Clădirea Colegiului Național „Samuel von Brukenthal”, monument istoric de grupă valorică A și una dintre cele mai vechi școli din România, urmează să fie consolidată și restaurată printr-un proiect în valoare totală de 34,69 milioane de lei, cu TVA, finanțat din fonduri europene.

Proiectul prevede restaurarea fațadei și a ferestrelor, termoizolarea mansardei, instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei termice, precum și extinderea funcțională a mansardei.

Școala nr. 4 se extinde cu opt săli de clasă și o sală de sport

Și Școala Gimnazială nr. 4, de pe strada Spartacus, urmează să beneficieze de o investiție importantă. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a notificat Primăria Sibiu că proiectul pentru extinderea școlii și construirea unei săli de sport a fost aprobat pentru finanțare prin Programul Regional Centru.

Investiția are o valoare totală de 28,42 milioane de lei, dintre care 24,84 milioane de lei vor proveni din fonduri europene, iar diferența de 3,58 milioane de lei va fi asigurată din bugetul local pentru cheltuieli neeligibile.

Proiectul vine în contextul în care Școala nr. 4 are un număr mare de elevi, iar cursurile se desfășoară în prezent în două schimburi.

Se modernizează și Corpul B al Colegiului Național „Octavian Goga”

O altă investiție importantă vizează Corpul B al Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu. Clădirea urmează să fie consolidată și modernizată printr-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, cu o valoare totală de 34,85 milioane de lei, cu TVA.

Lucrările prevăzute în proiect includ termoizolarea clădirii, înlocuirea tâmplăriei, instalarea unui sistem fotovoltaic, precum și intervenții pentru adaptarea imobilului la cerințele actuale de securitate la incendiu.