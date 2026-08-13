Pe scurt: De la Petrom la Lukoil, fiecare rețea a mișcat altfel prețurile joi dimineață. Vezi cât costă exact litrul de benzină și motorină în București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța.

Prețurile la benzină și motorină au înregistrat fluctuații la pompă joi dimineață, 13 august 2026: în unele stații carburantul s-a scumpit, în altele s-a ieftinit.

Majorările la benzină ajung până la 19 bani pe litru, iar singura rețea care a scăzut costurile este Mol, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro și citate de Libertatea. După scumpire, cea mai ieftină benzină standard costă 9,51 lei/litru, iar motorina urcă între 10,67 lei și 10,78 lei/litru.

Cât costă benzina în Sibiu, joi, 13 august 2026

Prețurile carburanților din județul Sibiu diferă în funcție de stație și de tipul de combustibil. Mai jos sunt centralizate prețurile pentru benzina standard și premium, respectiv motorina standard și premium, astfel încât acestea să poată fi comparate ușor.

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Benzină – prețuri la pompă

Stația Benzină standard (lei/l) Benzină premium (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu 9,48 10,08 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu 9,51 9,99 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu 9,51 9,99 Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia, Sibiu 9,51 9,99 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu 9,51 10,11 Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu 9,51 – MOL – Calea Șurii Mari, Sibiu 9,52 10,09 MOL – Str. Sibiului nr. 1, Sibiu 9,52 10,09 MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1, Sibiu 9,52 10,09 Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu 9,54 10,14 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu 9,55 9,99 Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu 9,55 9,99 Rompetrol – Bd. Vasile Milea, Sibiu 9,55 9,99 Rompetrol – Str. Victoriei nr. 40, Miercurea Sibiului 9,55 9,99 OMV – A1, Miercurea Sibiului 9,57 10,14 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118, Sibiu 9,57 10,15 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu 9,57 10,15 Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu 9,57 10,17 Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului 9,57 10,17 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu 9,57 10,14 OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B, Sibiu 9,57 10,14

Motorină – prețuri la pompă

Stația Motorină standard (lei/l) Motorină premium (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu 10,63 11,03 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu 10,67 11,44 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu 10,67 11,44 Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia, Sibiu 10,67 11,44 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu 10,67 11,07 Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu 10,67 11,07 Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu 10,69 11,09 OMV – A1, Miercurea Sibiului 10,73 11,54 MOL – Calea Șurii Mari, Sibiu 10,73 11,54 MOL – Str. Sibiului nr. 1, Sibiu 10,73 11,54 MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1, Sibiu 10,73 11,54 Rompetrol – Str. Victoriei nr. 40, Miercurea Sibiului 10,73 10,78 Rompetrol – Bd. Vasile Milea, Sibiu 10,73 10,78 Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu 10,73 10,78 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu 10,73 10,78 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114, Sibiu 10,73 11,54 OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B, Sibiu 10,73 11,54 Gazprom – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu 10,78 11,59 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B, Sibiu 10,78 11,59 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118, Sibiu 10,78 11,59 Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului 10,78 11,59

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este în Timișoara și se vinde cu 10,63 lei/l, față de 10,53 lei/l prețul de miercuri, o creștere de 0,10 lei. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, carburantul costă 10,67 lei/l, comparativ cu 10,53 lei/l cât era în ziua precedentă, o creștere de 0,14 lei.

Cea mai ieftină benzină din țară costă joi 9,35 lei/l, față de 9,32 lei/l cât era miercuri, o majorare de 0,03 lei, și se găsește la o stație PartenerRompetrol din Arad, Str. Zimbrului nr. 101B. În cazul motorinei standard, cel mai mic cost din țară ajunge la 10,63 lei/l, comparativ cu 10,53 lei/l, minimul de miercuri, o mărire de 0,10 lei, disponibil la o stație Socar din Suceava, Calea Unirii nr. 35.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, potrivit unui anunț recent al Eurostat.