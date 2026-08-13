Pe scurt: Sibienii vor avea parte de contoare noi, care transmit automat datele de consum. Compania de distribuție a energiei a pornit deja lucrările în oraș.

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) începe, în luna august 2026, montarea contoarelor inteligente în municipiul Sibiu.

În cadrul proiectului vor fi înlocuite 90.000 de contoare de energie electrică, iar lucrările sunt programate să se încheie în octombrie 2028. Sibienii vor fi anunțați înainte ca echipele să ajungă la blocuri sau la locurile de consum.

Investiția face parte din proiectul „Implementarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivelul orașelor reședință de județ din zona Transilvania Sud: Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Alba Iulia și Miercurea Ciuc”. În Sibiu se derulează Lotul 1 al proiectului, care vizează lucrările de montare a noilor echipamente.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Proiectul local este inclus în programul mai amplu de digitalizare derulat de DEER. Compania și-a propus instalarea a aproximativ 1,1 milioane de contoare inteligente până la sfârșitul anului 2028, în 14 municipii reședință de județ.

90.000 de contoare vor fi înlocuite în Sibiu

În municipiul Sibiu vor fi înlocuite 90.000 de contoare de energie electrică. Noile echipamente permit citirea automată, de la distanță, a indexului de consum, fără să mai fie necesară citirea manuală.

Potrivit DEER, sistemul va permite eliminarea estimărilor de consum și a erorilor care pot apărea în urma citirii manuale. În acest fel, utilizatorii vor putea beneficia de facturi bazate pe consumul real, dar și de servicii mai eficiente.

Lucrările vor fi realizate de reprezentanții DEER, prin intermediul unui prestator terț.

Înainte ca echipele să înceapă efectiv înlocuirea contoarelor, la nivelul fiecărei scări de bloc sau al fiecărui loc de consum va fi afișat un anunț cu perioada exactă în care vor avea loc lucrările.

Sibienii trebuie să permită accesul echipelor la contoare

DEER atrage atenția că utilizatorii au obligația, potrivit legislației în vigoare, să permită accesul reprezentanților operatorului de distribuție la locul de consum pentru înlocuirea contorului.

În cazul în care proprietarul sau utilizatorul nu este prezent ori nu permite accesul echipei, acesta va fi notificat pentru programarea unei noi intervenții.

Dacă nici după două încercări contorul nu poate fi înlocuit, procedura poate ajunge până la deconectarea locului de consum de la rețeaua electrică. Concret, utilizatorul sau clientul final va primi, prin intermediul furnizorului de energie, un preaviz pentru a asigura accesul echipelor.

La expirarea perioadei prevăzute în preaviz, dacă accesul nu este asigurat, se va proceda la deconectarea locului de consum de la rețeaua de distribuție a energiei electrice, conform prevederilor legale.

Directorul DEER: „Colaborarea utilizatorilor este esențială”

Mihaela Rodica Suciu, director general al DEER S.A., spune că instalarea contoarelor inteligente reprezintă una dintre componentele importante ale procesului de modernizare a infrastructurii energetice.

„Digitalizarea rețelelor de distribuție reprezintă una dintre investițiile strategice prin care construim infrastructura energetică a viitorului. Contoarele inteligente înseamnă servicii mai performante, facturare bazată pe consumul real și o relație mai transparentă cu utilizatorii. Pentru desfășurarea proiectului în condiții optime, colaborarea acestora este esențială, iar permiterea accesului reprezentanților DEER constituie atât o obligație legală, cât și o contribuție directă la modernizarea și digitalizarea sistemului energetic din România”, a declarat Mihaela Rodica Suciu.

Lucrările din Sibiu se vor încheia în octombrie 2028

Programul de înlocuire a celor 90.000 de contoare din municipiul Sibiu este prevăzut să se desfășoare până în octombrie 2028.

În paralel, sistemele de măsurare inteligentă vor fi implementate și în celelalte municipii reședință de județ incluse în proiectul pentru zona Transilvania Sud: Brașov, Târgu Mureș, Alba Iulia și Miercurea Ciuc.

La nivelul întregului program, DEER urmărește dezvoltarea unei rețele electrice moderne, eficiente și adaptate cerințelor tranziției energetice.

DEER este cel mai mare operator național de distribuție a energiei electrice și deservește peste patru milioane de utilizatori din 18 județe.