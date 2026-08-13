Pe scurt: O legendă urbană care circula pe TikTok a dus la un atac cu bâte și topoare asupra unei ambulanțe reale în Cluj. Acum platforma a fost obligată să șteargă tot conținutul asociat.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a anunțat, joi, 13 august 2026, că platforma TikTok a eliminat conținutul reclamat în legătură cu legenda „ambulanței negre” și a extins măsura la toate mesajele asociate hashtagului #ambulanțaneagră.

Decizia vine la câteva zile după ce o ambulanță reală a fost atacată în județul Cluj de localnici convinși că vehiculul urma să răpească copii, potrivit adevarul.ro.

Măsura a fost luată după ce CNA a analizat, în ședința de marți, 11 august 2026, sesizările primite cu privire la mesajele care promovau legenda „ambulanței care fură copii”. Potrivit instituției, au fost examinate 90 de mesaje audiovizuale care aveau ca temă „ambulanța neagră” sau „salvarea neagră”.

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Consiliul a decis, prin vot unanim, să solicite TikTok să acționeze împotriva conținutului ilegal identificat. Reprezentanții platformei au comunicat CNA că solicitarea a fost pusă în aplicare și că mesajele reclamate au fost eliminate.

Mai mult, TikTok a extins măsura și a șters toate mesajele marcate cu #ambulantaneagra, anunțând că va monitoriza și mesajele conexe. „Subiectul «ambulanța neagră» nu mai este prezent în platformă”, a transmis CNA.

Atacul din Recea-Cristur, provocat de un zvon răspândit pe TikTok

Decizia CNA și a TikTok vine după un incident violent produs în seara zilei de 8 august 2026, în comuna Recea-Cristur, județul Cluj. Un echipaj de ambulanță se deplasa pentru a prelua un pacient care se simțea rău. La intrarea în localitate, ambulanțierii au oprit pentru a cere indicații de drum.

Mai mulți localnici au început să filmeze autosanitara și să se agite, iar situația a escaladat rapid. Potrivit anchetei, oamenii erau convinși că ambulanța ar fi una dintre cele despre care circulau zvonuri pe TikTok, cum că ar veni să răpească copii. Ambulanța a fost blocată de două autoturisme și atacată cu bâte, topoare și pietre.

În urma atacului, polițiștii au reținut inițial trei persoane, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani. Ulterior, în dosar au fost arestate preventiv șapte persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani, printre care și o femeie.

Judecătoria Dej a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru toți cei șapte suspecți, care sunt cercetați pentru distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Mama unui suspect: „Se aude că fură copii”

După atac, mama unuia dintre tinerii implicați a declarat că zvonul despre ambulanțele care ar fura copii circula pe TikTok și a încercat să explice comportamentul tinerilor prin faptul că aceștia s-ar fi speriat.

„Să-i omoare, să le ia organismul din ei. Se aude că fură copii. Salvarea a venit; erau trei copii în sat și s-au dat la ei”, a spus aceasta.

CNA a transmis că intervenția împotriva conținutului despre „ambulanța neagră” a fost necesară, deoarece informațiile false distribuite pe rețelele sociale pot genera panică și chiar comportamente violente.