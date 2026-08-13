Unde ieșim de Sfânta Maria la Sibiu: nu ratați concertele pe Acoperiș la Filarmonică, Astra în Festival și atelierele pentru copii de la Shopping City

Weekendul de Sfânta Maria, 15-16 august, vine cu o mulțime de opțiuni pentru cei care vor să rămână în Sibiu, dar și pentru cei care își doresc o escapadă în împrejurimi. De la piscine și proțap, la concerte pe acoperiș, drumeții, evenimente pentru copii, tradiții și sport, sunt suficiente variante pentru un weekend de vară cât mai divers.

Un weekend de relaxare la Carpentiere Arena

La aproximativ 25 de minute de centrul Sibiului, la marginea pădurii, Carpentiere Arena pregătește un weekend dedicat relaxării și petrecerii timpului liber în aer liber.

Piscinele încălzite, aerul de munte și preparatele pregătite pentru oaspeți sunt principalele atracții. În acest weekend, meniul include și proțap, pentru cei care vor să transforme escapada într-o experiență culinară de sărbătoare.

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Citește și: Weekend de Sfânta Maria la munte: piscine încălzite, relaxare în natură și proțap la Carpentiere Arena

NEON Party și ateliere pentru copii la Shopping City Sibiu

Pentru familiile cu copii, Shopping City Sibiu continuă programul de activități dedicate celor mici.

Pe 15 august, între orele 15:00 și 18:00, în zona Info Point are loc NEON Party, o petrecere tematică ce îi așteaptă pe copii cu personaje, jocuri, concursuri și dans. Participarea este gratuită.

Programul este:

15:00 – 16:00 – sesiune foto cu personajele NEON;

16:00 – 17:00 – jocuri și concursuri;

17:00 – 18:00 – dansuri NEON.

Tot în luna august continuă și atelierele creative pentru copii, organizate în fiecare duminică, între orele 17:00 și 20:00, în zona Food Court. Activitățile sunt adaptate diferitelor categorii de vârstă și urmăresc dezvoltarea creativității, motricității fine, coordonării și imaginației.

Citește și: Petreceri, ateliere gratuite și competiții de șah pentru copii la Shopping City Sibiu

Concerte pe acoperiș

Serile de vară pot fi petrecute și la Concerte pe Acoperiș. Pe 14 august, scena este preluată de Doomsday Astronaut, formație sibiană de progressive rock și metal instrumental, fondată în 2022.

Festivalul se încheie pe 15 august cu Sunset Grooves, un DJ set dedicat celor care vor să încheie ediția din acest an cu muzică și atmosferă de petrecere.

Pe lângă concerte, organizatorii au pregătit sesiuni de Yoga pe Acoperiș, evenimente pentru copii și DJ set-uri care vor deschide fiecare seară înainte ca artiștii să urce pe scenă.

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Filme noi la CineGold

Cei care preferă o ieșire la cinema pot alege unul dintre filmele noi aflate în program la CineGold. Weekendul este un bun prilej pentru o pauză de la activitățile în aer liber, mai ales în serile în care vreți să încheiați ziua cu un film. „Patrula Cățelușilor: În Lumea Dinozaurilor”, „Povestea Peștelui Posac”, „Fiul Tâmplarului”, „Omul cu înghețata mortală” și „Capătul Străzii Stejar” sunt cele mai noi filme care pot fi urmărite în acest weekend la CineGold.

Drumeții pentru iubitorii de munte

Pentru cei care preferă potecile de munte, weekendul vine cu mai multe drumeții organizate în zonele Sibiului și Munților Făgăraș.

14 august – Drumeție cu noțiuni de supraviețuire și cules de ciuperci, alături de Catri Naicu.

15 august – Drumeție pe muchia nordică a Piscului Bâlea, cu Catri Naicu.

15 august – Drumeție dedicată Micilor Montaniarzi în Munții Făgăraș, cu un circuit în zona Bâlea, pe versantul sudic, alături de Radu Zaharie.

16 august – Drumeție la cules de afine pe Dealul Fraga, cu Dumitru Troancă.

16 august – „Cu mic, cu mare”, în drumeție spre Festivalul Plăcintelor din Tălmăcel, alături de Nicoleta Ocneriu.

Mai multe detalii despre drumețiile din acest weekend se găsesc aici.

Astra în Festival: tradiții, meșteșuguri și activități pentru întreaga familie

Între 14 și 16 august, între orele 10:00 și 20:00, Muzeul ASTRA găzduiește „Astra în Festival”, un eveniment care propune o perspectivă contemporană asupra meșteșugurilor și valorilor tradiționale.

Programul include mai multe direcții:

Etnografie experimentală – ateliere participative dedicate meșteșugurilor tradiționale;

Meșteri la scenă deschisă – întâlniri și dialoguri cu oamenii din spatele produselor tradiționale;

Boot camp: cum să… – ateliere practice despre reparare, recondiționare, reciclare și folosirea responsabilă a resurselor;

În familie descoperim Tradițiile – activități pentru familii și copii, inclusiv jocuri ale copilăriei și activități menite să apropie generațiile;

Adolescenții, cronicari digitali ai meșteșugurilor analoge – activități dedicate dezvoltării de conținut și consumului responsabil de informație.

Ziua Porților Deschise la Cetatea Dacică de la Tilișca

Iubitorii de istorie și drumeții pot merge duminică, 16 august, la Tilișca.

Asociația Cetatea Dacică Tilișca, în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, organizează, începând cu ora 14:00, evenimentul „Cetatea Dacică de la Tilișca – Ziua Porților Deschise”.

Evenimentul are loc pe Dealul Cățănaș, unde se desfășoară în prezent un șantier arheologic sistematic. Vizitatorii vor putea urca pe potecile străbătute odinioară de daci și vor afla, direct de la specialiști, cum sunt cercetate și scoase la lumină vestigiile cetății.

Citește și: Ziua Porților Deschise la cetatea dacică de la Tilișca: sibienii pot intra pe șantierul arheologic

Cupa Romaniei de Tineret la Snooker, la Sibiu

În perioada 15-16 august, Sibiu găzduiește cea de-a doua ediție a Cupei României de Tineret la Snooker.

Competiția se desfășoară la Elite Snooker Club și este organizată de Club Sportiv Snooker Elite Sibiu, sub egida Federației Române de Snooker, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.

Timp de două zile, clubul sibian va deveni unul dintre punctele importante ale snookerului juvenil din România.

Petreceri și muzică live

Pe 15 august, la Backyard are loc o nouă ediție ARMONIA Disco & Retro, o petrecere dedicată celor care vor să danseze pe hiturile disco și retro.

Petrecerea începe la ora 22:00, iar organizatorii îi invită pe sibieni să își adune gașca și să petreacă o noapte de vară în aer liber.

Pentru cei care vor muzică și atmosferă de festival, SunBreak Festival continuă în Piața Mare din Sibiu.

Festivalul se întinde pe patru zile și promite 40 de ore de „endless summer feeling”. Joi și vineri, programul începe de la ora 16:00, iar sâmbătă și duminică de la ora 12:00, evenimentele continuând până aproape de miezul nopții.