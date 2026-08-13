Pe scurt: Vrei să ajungi cu autobuzul la festivalul din Dumbrava Sibiului fără să rămâi blocat noaptea? Iată orele exacte de plecare pe linia 13 în cele trei zile de eveniment.

Tursib S.A. anunță că, în perioada 14-16 august 2026, cu ocazia desfășurării evenimentului Astra în Festival din cadrul Muzeului ASTRA, va prelungi programul de circulație al autobuzelor de pe linia 13, pentru a facilita accesul participanților la eveniment, potrivit Tursib.

Potrivit programului transmis de companie, vineri, 14 august 2026, ultimele plecări vor fi din stația „Gară” la ora 23:30, iar din stația „Muzeul Astra” la 23:30 și 00:00.

Sâmbătă, 15 august 2026, plecările din stația „Gară”

Sâmbătă, 15 august 2026, plecările din stația „Gară” vor avea loc la 22:15, 23:00 și 23:30, în timp ce din stația „Muzeul Astra” autobuzele vor pleca la 21:50, 22:40, 23:30 și 00:00.

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Duminică, 16 august 2026, același program prelungit

Același program de plecări prelungite se va aplica și duminică, 16 august 2026, ultima zi a festivalului: din stația „Gară” la 22:15, 23:00 și 23:30, respectiv din stația „Muzeul Astra” la 21:50, 22:40, 23:30 și 00:00.

Tursib precizează că biletele pot fi achiziționate simplu și rapid de la aparatele contactless din autobuz. Alte canale de achiziție disponibile sunt aplicația mobilă SibiuBus, automatele stradale din stații, portalul Tursib, agențiile Tursib, precum și colaboratorii companiei.

Evenimentul Astra în Festival se desfășoară în Dumbrava Sibiului, în incinta Muzeului ASTRA, pe durata a trei zile.