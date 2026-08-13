Pe scurt: Regiunea Attica, plină de turiști în această perioadă, este în centrul unei epidemii de West Nile care a umplut secțiile de terapie intensivă din spitalele grecești.

Autoritățile din Grecia sunt în alertă din cauza intensificării circulației virusului West Nile.

Într-o singură săptămână au fost raportate 45 de noi cazuri de infectare cu transmitere locală, iar bilanțul de la începutul sezonului a ajuns la 110 cazuri, potrivit adevarul.ro. Nouă persoane au murit, toate cu vârste de peste 65 de ani.

Din totalul celor 110 cazuri confirmate, 81 au prezentat manifestări care au afectat sistemul nervos central, inclusiv encefalită, meningită, meningoencefalită sau paralizie acută flască.

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Alte 29 de persoane au avut forme mai ușoare ale infecției sau nu au prezentat afectarea sistemului central, scrie euronews, sursa citată de publicația română.

Virusul a provocat deja nouă decese în Grecia în acest sezon

Toate victimele aveau peste 65 de ani, iar vârsta mediană a persoanelor decedate a fost de 82 de ani. Cea mai tânără victimă avea 66 de ani, iar cea mai în vârstă 91 de ani.

Situația din spitale este, de asemenea, îngrijorătoare. La data de miercuri, 12 august 2026, 35 de pacienți erau internați, dintre care 19 în secții obișnuite și 16 în unități de terapie intensivă. În același timp, 61 de pacienți au fost externați, iar cinci persoane infectate nu au avut nevoie de internare.

Pacienții cu forme care afectează sistemul nervos central au o vârstă mediană de 73 de ani, însă boala a fost identificată la persoane cu vârste cuprinse între 19 și 91 de ani.

Attica, în centrul epidemiei, cu zeci de municipalități afectate

Autoritățile avertizează că numărul oficial al cazurilor nu reflectă neapărat amploarea reală a circulației virusului. EODY, organismul elen de supraveghere epidemiologică, amintește că, potrivit unui studiu seroepidemiologic realizat în 2010, pentru fiecare caz de West Nile care provoacă manifestări la nivelul sistemului nervos central există aproximativ 140 de persoane infectate care fie dezvoltă simptome ușoare, fie nu prezintă niciun simptom. Astfel, cele 110 cazuri confirmate reprezintă doar partea vizibilă a circulației virusului în populație.

Regiunea Attica este în centrul epidemiei din acest an

Până la 12 august, cazurile au fost identificate în 39 de municipalități, din 14 unități regionale și patru regiuni ale Greciei: Attica, Tesalia, Macedonia Centrală și Peloponez. În Attica au fost raportate cazuri în estul regiunii, dar și în sectoarele de nord, vest, central și sud ale Atenei, precum și în Pireu. În afara Atticii, virusul a fost depistat în Karditsa, Larissa, Trikala, Imathia, Salonic, Pella, Serres și Laconia.

EODY subliniază că în Attica se înregistrează în acest an o circulație deosebit de intensă a virusului, cu o creștere a numărului de cazuri în anumite zone. Autoritățile grecești au identificat și mai multe municipalități considerate „zone cu risc ridicat”, chiar dacă acolo nu au fost încă raportate cazuri umane. Lista include Kifisia, Iraklio, Filothei-Psychiko, Metamorfosi, Kallithea, Nea Smyrni, Nea Filadelfeia-Nea Chalkidona și Dafni-Ymittos. În afara Atenei, pe lista zonelor cu risc se află Amfipoli, Naousa și Delta, în zona metropolitană Salonic.

Cai infectați confirmă circulația virusului, iar rezervele de sânge sunt protejate

Circulația virusului este confirmată și de supravegherea veterinară. Până la 12 august, infecții recente cu virusul West Nile au fost depistate la cai în cinci zone din estul Atticii, Drama, Preveza și unitatea metropolitană Salonic. Prezența virusului la cabaline este un indicator al circulației acestuia în respectivele regiuni.

EODY menține un sistem intensificat de supraveghere epidemiologică, funcțional în Grecia încă din 2010. Fiecare caz raportat este investigat în maximum 24 de ore, iar specialiștii discută cu medicii și cu pacienții pentru a identifica locul probabil al infectării, factorii de risc și gravitatea bolii.

O atenție specială este acordată siguranței sângelui, în zonele afectate sau considerate cu risc ridicat fiind aplicate măsuri speciale pentru protejarea rezervelor de sânge și prevenirea transmiterii virusului prin transfuzii. Cei care merg în vacanță în zonele afectate ar trebui să cunoască simptomele după înțepătura de țânțar care pot ascunde virusul West Nile.