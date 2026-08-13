Weekendul de Sfânta Maria, 15-16 august, poate fi ocazia perfectă pentru o escapadă departe de aglomerația orașului. La aproximativ 25 de minute de centrul Sibiului, la marginea pădurii, Carpentiere Arena pregătește un weekend în care relaxarea la piscinele încălzite se combină cu mâncarea bună, aerul de munte și atmosfera de sărbătoare. Iar în acest weekend, printre preparatele pregătite pentru oaspeți se numără și proțapul.

Dacă încă nu ai stabilit ce faci de Sfânta Maria, 15 și 16 august pot fi zilele perfecte pentru o mini-evadare în natură. În aproximativ 25 de minute de la Sibiu ajungi la Carpentiere Arena, într-un loc înconjurat de verdeață, unde poți petrece o zi întreagă fără să mai ai nevoie de un alt plan.

Două piscine exterioare încălzite, aer de munte, priveliște spre pădure și munți, saune, jacuzzi, restaurant și spații pentru copii – toate sunt la dispoziția celor care aleg să transforme weekendul de Sfânta Maria într-o zi de relaxare.

15-16 august: weekend de sărbătoare cu proțap

Unul dintre punctele de atracție ale weekendului de Sfânta Maria va fi partea gastronomică. La Carpentiere Arena se pregătește proțap, gătit în aer liber, într-un cadru în care masa devine parte din experiența zilei.

Atmosfera este completată de sesiunile de live cooking, unde preparatele sunt pregătite în fața oaspeților, pe foc de lemne. Este genul de experiență potrivită pentru o masă în familie sau pentru un weekend petrecut cu prietenii, mai ales de un astfel de weekend de sărbătoare.

Piscine încălzite și priveliște spre pădure

La Carpentiere Arena sunt două piscine exterioare încălzite, funcționale pe tot parcursul anului, cu temperaturi ale apei cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius.

Una dintre ele este piscina infinity, cu perete de sticlă, de unde priveliștea spre pădure și munți completează senzația de evadare din oraș.

Pentru cei care vor mai mult decât câteva ore la piscină, există și zona de relaxare cu saună finlandeză, saună umedă cu aburi, saună cu perete de sare de Himalaya și jacuzzi cu cromoterapie. De asemenea, sunt disponibile două ciubere tradiționale din lemn, unul cu apă caldă și unul cu apă rece.

Weekendul de Sfânta Maria poate fi o alegere potrivită și pentru familiile cu copii. La marginea pădurii este amenajat un loc de joacă dotat cu leagăne, tobogane și trambuline, astfel încât cei mici să aibă propriul spațiu de distracție.

În timp ce copiii se joacă, adulții se pot bucura de piscină, terasă, restaurant sau zona SPA.

Un alt avantaj este că nu trebuie să fii cazat pentru a petrece o zi la Carpentiere Arena. Poți veni doar pentru o zi, fie că alegi să petreci câteva ore la piscină, să iei masa sau să transformi întreaga zi într-o escapadă de Sfânta Maria.

De la piscină la masa de sărbătoare

Restaurantul Carpentiere pune în valoare gastronomia tradițională din Mărginimea Sibiului, reinterpretată într-o manieră contemporană. Iar terasa, înconjurată de natură, este locul potrivit pentru a încheia o zi petrecută la piscină.

În weekendul de 15-16 august, proțapul pregătit în aer liber adaugă un plus de atmosferă unei mese de Sfânta Maria, într-un decor în care aerul de munte, pădurea și preparatele gătite pe foc de lemne fac parte din aceeași experiență.

Distracție de Sfânta Maria, la 25 de minute de Sibiu

Fie că alegi o zi de 15 august alături de familie, o ieșire cu prietenii sau pur și simplu câteva ore de relaxare departe de oraș, Carpentiere Arena poate fi destinația pentru weekendul de Sfânta Maria.

Piscine încălzite, piscină infinity, saune, jacuzzi, loc de joacă, restaurant și, în acest weekend, proțap pregătit în aer liber.

Pentru accesul fără cazare este recomandată rezervarea în avans, în special pentru weekendul de Sfânta Maria. Detalii despre program, tarife și disponibilitate pot fi găsite pe site-ul Carpentiere Arena. Rezervările directe beneficiază de 10% reducere.

Cazarea dispune de 24 de camere de lux, spațioase, elegante și cu dotări de excepție. Fii la curent cu noutățile urmărind paginile de Facebook și Instagram. Cei interesați pot face rezervări telefonic la +40 740 053 350, prin email la receptie@carpentiere-arena.ro sau direct pe site-ul hotelului.

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