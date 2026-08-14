Pe scurt: Costinești, sub alertă pentru a doua zi la rând: ce au găsit specialiștii pe plajă și ce a decis Parchetul în primul caz.

Alertă din nou pe plaja din Costinești, după ce un obiect suspect, care ar putea fi o bucată dintr-o dronă, a fost găsit vineri, 14 august 2026, potrivit Adevărul. Este cel de-al doilea incident de acest fel în ultimele 24 de ore.

Fragmentul a fost descoperit pe aceeași plajă unde, cu o zi înainte, a fost găsită o dronă. La fața locului au fost solicitați specialiști pentru a stabili dacă noua descoperire pune în pericol cetățenii, transmite presa locală.

Primul incident: dronă descoperită în mare, lângă dig

Alerta de vineri vine după ce, joi dimineață, un alt obiect suspect a fost observat în mare, la Costinești, în zona digului de lângă canal. Persoanele aflate în zonă au susținut că ar putea fi vorba despre o dronă și au transmis imagini de la fața locului.

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Garda de Coastă a solicitat atunci sprijinul Forțelor Navale Române, care au intervenit cu o echipă de scafandri de luptă EOD, specializată în neutralizarea obiectelor cu potențial exploziv.

În urma verificărilor, specialiștii EOD au stabilit că fragmentul găsit joi nu prezintă risc pirotehnic. Acesta a fost predat Gărzii de Coastă, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Cele două incidente survin la câteva zile după ce, la începutul lunii august, o dronă a căzut printre turiști pe o plajă de la Marea Neagră, provocând trei decese și momente de panică.

FOTO Ziua de Constanța