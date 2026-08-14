UPDATE, ora 15:58: Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a produs la intersecția străzilor Principală cu Gării din Cașolț. Din primele cercetări, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un vehicul de tip tractor, un bărbat în vârstă de 39 de ani din Cașolț, ar fi pătruns pe celălalt sens de mers și a acroșat un moped condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani, domiciliat în localitatea Cașolț. Nu sunt raportate probleme de trafic.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un tânăr în vârstă de aproximativ 20 de ani a fost rănit vineri, 14 august, într-un accident rutier produs în localitatea Cașolț.

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Potrivit primelor date, tânărul se afla pe scuter în momentul accidentului. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD cu medic.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit în localitatea Cașolț, la un accident rutier. La fața locului un tânăr care conducea un scuter, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a suferit un traumatism la picior. A fost transportat la UPU Sibiu conștient”, a transmis ISU Sibiu.