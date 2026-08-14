Primăria Municipiului Sibiu, în colaborare cu S.C. DD CHIM S.R.L., cu sediul social în municipiul Hunedoara, str. Eroilor nr. 2 Bis, județul Hunedoara (telefon: 0254 224 080), aduce la cunoștința cetățenilor următoarele:

În perioada 18.08.2026 – 26.08.2026 se vor desfășura lucrări de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor pe domeniul public al Municipiului Sibiu.

În cadrul acestor lucrări va fi utilizat insecticidul Cymina Ultra, în concentrație de 100 ml / 3 litri de apă / 1 ha. Produsul este avizat de Ministerul Sănătății, prin Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului Cymina Ultra

Contact cu ochii: Scoateți lentilele de contact, dacă există. Spălați imediat ochii cu multă apă timp de minimum 15 minute, menținând pleoapele complet deschise. Dacă simptomele persistă, solicitați sfatul medicului.

Contact cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă din abundență. Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

Înghițire: Apelați imediat la medic. Induceți vărsături numai la indicația medicului. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente și fără recomandarea expresă a medicului.

Inhalare: Scoateți persoana la aer curat. Dacă respiră cu dificultate, solicitați asistență medicală. Dacă încetează să respire, începeți imediat manevrele de respirație artificială.

Persoanele cu afecțiuni respiratorii sau cardiace, precum și copiii, sunt sfătuite să evite apropierea de zona de acțiune a echipamentelor de pulverizare pe durata desfășurării lucrărilor.

În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, perioada de executare a lucrărilor poate fi prelungită sau reprogramată.

Alte acțiuni de dezinsecție în 2026: 9–19 iunie · 1–10 iulie · 20–24 iulie · 3–8 august