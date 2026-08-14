Pe scurt:
Un conflict spontan lângă un magazin din Păuca s-a terminat cu victima la spital și agresorul după gratii. Ce a stabilit ancheta polițiștilor din Ocna Sibiului.
Un bărbat de 29 de ani din localitatea Păuca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, potrivit IPJ Sibiu.
Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 10 august, în jurul orei 00:30, în apropierea unui magazin din localitatea sibiană Păuca, bărbatul ar fi fost implicat într-un conflict spontan cu un localnic în vârstă de 36 de ani, pe care l-ar fi lovit în zona feței.
Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Sosiți la fața locului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului au reținut, pe 12 august, bărbatul suspectat de agresiune la Păuca.
La 13 august, Judecătoria Sibiu a dispus față de bărbat măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia instanței a venit în urma probelor administrate de anchetatori privind circumstanțele agresiunii din noaptea de 10 august.
Pe tot parcursul procesului penal, bărbatul cercetat beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
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