Cartierul Sticla din Avrig intră în modernizare: Primăria investește 310.000 de lei

Pe scurt: Cartierul Sticla din Avrig se transformă: apar o platformă închisă pentru gunoi și o infrastructură pentru scurgerea apelor pluviale. Cât costă lucrările și în cât timp vor fi gata.

Primăria Avrig a demarat un proiect de amenajare a zonei pietonale și de construire a unei platforme moderne pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere în cartierul Sticla, potrivit unei postări a Primăriei Avrig pe Facebook.

Lucrările vizează trei direcții principale: realizarea unei infrastructuri care să permită scurgerea corespunzătoare a apelor pluviale, amenajarea unei platforme închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor și, per ansamblu, îmbunătățirea aspectului general al cartierului și a condițiilor de viață pentru locuitori.

Concret, autoritățile locale intenționează să rezolve o problemă frecventă în zonele fără sisteme moderne de canalizare pluvială, unde apele stagnează pe carosabil sau pe trotuare după ploi mai consistente. Odată finalizată, noua infrastructură ar urma să elimine aceste neajunsuri, oferind și un aspect mai îngrijit spațiului public.

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În privința gestionării deșeurilor, platforma închisă pentru colectarea selectivă va înlocui actualele puncte de depozitare, adesea neamenajate, cu un spațiu dedicat, care să permită sortarea deșeurilor menajere direct la sursă, în cartier.

Valoarea estimată a lucrărilor de modernizare este de aproximativ 310.000 de lei, fără TVA, iar durata estimată de execuție este de 3 luni de la semnarea contractului cu firma care va executa proiectul.

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