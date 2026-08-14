Cea mai nouă creșă din Sibiu, inaugurată. Are 110 locuri. Astrid Fodor: ”Este o mare bucurie” / foto video

Cea mai nouă creșă din municipiul Sibiu, construită pe strada Viitorului nr. 28A, în cartierul Reșița, a fost inaugurată vineri, în prezența ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila-Zoltán Cseke, și a primarului municipiului Sibiu, Astrid Fodor.

Noua creșă de pe strada Viitorului are 110 locuri și se întinde pe o suprafață de aproximativ 4.800 de metri pătrați. Creșa a fost inaugurată vineri, la deschidere fiind prezenți ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila-Zoltán Cseke, și primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.

Creșa dispune de 11 dormitoare, șase camere de joacă, spațiu pentru servirea mesei, bucătărie, cabinet medical cu izolator, vestiare și grupuri sanitare adaptate persoanelor cu dizabilități, precum și spații tehnice complet echipate. Copiii vor beneficia și de mobilier și echipamente educaționale moderne.

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În jurul clădirii au fost amenajate zone verzi, un loc de joacă și 11 locuri de parcare, dintre care două destinate persoanelor cu dizabilități.

Ministrul Dezvoltării: „Practic, e ceea ce ne-am asumat”

Ministrul Attila-Zoltán Cseke a subliniat că investiția de la Sibiu face parte dintr-un program național amplu de construire a unor creșe moderne.

„În județul Sibiu au fost aprobate construirea a patru astfel de creșe, după Mediaș și Agnita, cu câte minimum 40 de copii. Am finalizat lucrarea la creșa medie, cu minimum 70 de locuri, iar acum suntem la creșa mare, cu minimum 110 locuri. Practic, ceea ce ne-am asumat și ne-am dorit împreună cu autoritatea locală, construirea a patru creșe în județul Sibiu, dintre care două în municipiul Sibiu, este astăzi realizat: 200, minimum 250 de noi locuri de infrastructură modernă”, a declarat ministrul.

Cseke a precizat că programul guvernamental de construire a creșelor continuă și că, până la finalul lunii, numărul creșelor construite prin PNRR va ajunge la borna 110, urmând ca acesta să fie depășit prin proiectele finanțate și de la bugetul de stat.

„Până la sfârșitul anului vom depăși numărul de 130 de creșe construite în programul guvernamental. Toate creșele construite, indiferent dacă sunt finanțate din PNRR sau din bugetul național, arată exact la fel. Sunt aceleași condiții moderne pe care le-am creat”, a mai spus ministrul.

Potrivit acestuia, investițiile au rolul de a reduce problema lipsei locurilor în creșe în mai multe localități din țară, astfel încât părinții să își poată duce copiii în condiții de siguranță și într-un spațiu modern.

Astrid Fodor, prezentă la deschiderea creșei

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a mulțumit Ministerului Dezvoltării pentru colaborarea cu administrația locală în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

„Pentru noi este o mare bucurie. La această recepție nu se întâmplă prea des să vină miniștri la astfel de deschideri. Deschiderea, de fapt, va avea loc mai încolo, când terminăm cu toate documentele și când avem angajat personalul”, a precizat primarul.

Astrid Fodor a arătat că o mare parte dintre obiectivele realizate de municipalitate prin PNRR au fost derulate prin intermediul Ministerului Dezvoltării.

„Din 45 de obiective pe care le-am făcut prin PNRR, cred că 41 s-au derulat prin ministerul dumneavoastră. Fără o colaborare foarte strânsă între autoritățile locale și minister, nu s-ar fi putut finaliza. A fost nevoie să lucrați sub presiune. Bineînțeles, constructorul și proiectantul au avut un rol decisiv, dar actele, aprobările și așa mai departe ne omoară de multe ori”, a transmis Astrid Fodor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cea mai nouă creșă din Sibiu, inaugurată. Are 110 locuri. Astrid Fodor: ”Este o mare bucurie” — VIDEO

Creșa va utiliza energie din surse regenerabile

Noua clădire a fost proiectată și pentru eficiență energetică. Creșa este dotată cu panouri fotovoltaice, care vor contribui la asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile.

Clădirea beneficiază, de asemenea, de izolație termică și de un sistem modern de încălzire, măsuri care vor contribui la reducerea cheltuielilor pentru încălzire și răcire și, în același timp, la diminuarea impactului asupra mediului.

Unitatea va avea și o stație proprie de pompare pentru alimentarea cu apă rece și pentru hidranții interiori, sistemele fiind amenajate într-o construcție îngropată.

Lucrările la noua creșă de pe strada Viitorului nr. 28A au fost realizate de asocierea Total NSA AG Construct & Pro Hart Group & ING.