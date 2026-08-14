Pe scurt: Fostul concubin al unei femei de 27 de ani a continuat să o contacteze pe rețelele sociale, deși exista un ordin de protecție emis împotriva lui. Ce măsură a dispus procurorul.

Procurorii au ales o măsură mai blândă în cazul bărbatului din Cisnădie cercetat pentru încălcarea unui ordin de protecție.

După ce a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, acesta a scăpat de arest, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu dispunând plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile.

Bărbatul, în vârstă de 32 de ani a fost reținut în 12 august de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie, după ce anchetatorii au stabilit că ar fi încălcat măsurile impuse printr-un ordin de protecție.

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Cazul a ajuns în atenția polițiștilor după sesizarea unei femei în vârstă de 27 de ani din Cisnădie. Aceasta le-a relatat oamenilor legii că fostul său concubin, împotriva căruia fusese emis ordinul de protecție, continua să o contacteze prin intermediul rețelelor de socializare, deși îi era interzis să ia legătura cu ea.

Potrivit IPJ Sibiu, mesajele primite de la fostul concubin i-ar fi provocat femeii o stare de temere.

IPJ Sibiu precizează că, pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.