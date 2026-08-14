Pe scurt: Câți bani în plus ar putea primi lunar elevii din Sibiu care nu au curse școlare sau transport public spre localitatea unde învață.

Consiliul Județean Sibiu propune majorarea sprijinului acordat elevilor care se deplasează zilnic în altă localitate pentru a merge la școală și care nu beneficiază de servicii de transport public sau de alte forme de transport școlar.

Potrivit unei informări de presă transmise de Consiliul Județean Sibiu, pentru anul școlar 2026–2027 valoarea propusă este de 0,45 lei/km, față de 0,38 lei/km cât a fost în anul școlar precedent.

Propunerea urmează să fie supusă aprobării în ședința Consiliului Județean Sibiu programată pentru 27 august 2026.

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Măsura este gândită ca sprijin pentru elevii și familiile care, pentru a asigura accesul copiilor la educație, trebuie să suporte costurile deplasării către localitatea în care aceștia sunt școlarizați.

Sprijinul financiar pentru elevi navetiști se acordă celor care nu sunt școlarizați în localitatea de domiciliu și pentru care nu există servicii de transport public, curse școlare sau alte mijloace de transport puse la dispoziție de unitățile de învățământ ori de consiliile locale.

Valoarea de 0,45 lei/km a fost stabilită pornind de la costurile reale ale transportului județean și de la tarifele medii de călătorie aferente celor 28 de trasee județene incluse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 2022–2032.

Pentru fundamentarea sumei au fost analizate tarifele medii de călătorie pentru fiecare dintre cele 28 de trasee, iar media rezultată a fost de 0,45 lei/km.

Prin majorarea propusă, Consiliul Județean Sibiu urmărește să reducă povara financiară pentru familiile ai căror copii sunt nevoiți să facă naveta pentru a putea merge la școală, astfel încât distanța dintre localitatea de domiciliu și cea în care învață să nu reprezinte un obstacol în calea educației.