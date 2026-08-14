Un cuib de vipere a fost zărit, în urmă cu o săptămână, în zona Șaua Șteflești, iar apariția reptilelor le reamintește turiștilor că trebuie să fie atenți atunci când pornesc pe traseele montane.

Un cuib de vipere a fost zărit în zona Șaua Șteflești de către primarul comunei Gura Râului, Ioan Toma Zav. În imaginile surprinse de edil pot fi observate mai multe reptile în jnepeniș, dup ce viperele au ieșit într-un loc însorit, pentru a-și regla temperatura corpului.

„În Șaua Șteflești, spre Cindrel, pe poteca turistică, era în jurul orei 10:30 dimineața, când soarele avea deja putere. Viperele ies să se încălzească, pentru că vine toamna. M-am speriat. Erau vreo trei sau patru, iar mai sus am mai văzut încă două. Așa de mari nu am văzut niciodată”, a spus primarul comunei Gura Râului, Ioan Toma Zav.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cuib de vipere zărit în Munții Cindrel pe Șaua Șteflești. Primar: ”Așa de mari nu am văzut niciodată” — VIDEO

Potrivit salvamontiștilor, imaginile surprind cel mai probabil un moment din perioada de împerechere a viperelor.

Salvamontiștii recomandă ca turiștii să fie atenți și după opririle de pe traseu. Rucsacurile, hainele sau echipamentele lăsate pe jos trebuie verificate înainte de a fi ridicate, deoarece o viperă se poate ascunde sau încolăci sub acestea.

De asemenea, este recomandată purtarea unor încălțări adecvate pentru traseele montane și evitarea zonelor cu vegetație înaltă sau a locurilor în care nu poate fi observat cu ușurință terenul.

Ce trebuie făcut în cazul unei mușcături de viperă

În cazul unei mușcături, primul lucru pe care trebuie să îl facă victima este să se îndepărteze de reptilă și să solicite imediat ajutor medical. Salvamontiștii recomandă apelarea numărului de urgență 112 și comunicarea cât mai exactă a locului în care se află victima.

„Apelăm la 112 unde prezentăm locul unde ne aflăm, nu încercăm să aplicăm substanțe, spirt sau orice altceva. Să nu depunem efort, să așteptăm să vină o echipă medicală care să ne preia”, explică salvatorul montan.

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Victima trebuie să evite efortul fizic și să aștepte intervenția echipajelor medicale. Zona mușcată poate fi menținută, dacă este posibil, sub nivelul inimii, fără a aplica metode improvizate asupra rănii.

Mușcăturile de viperă pot fi periculoase și trebuie tratate ca o urgență medicală, însă intervenția rapidă și acordarea îngrijirilor medicale reduc semnificativ riscurile.

Apariția viperelor nu înseamnă că traseele montane trebuie evitate, ci că drumeții trebuie să fie mai atenți și să păstreze distanța față de reptile. În cazul în care o viperă este observată, cea mai sigură variantă este ocolirea acesteia și continuarea traseului fără a încerca să o alunge sau să o atingă.intervenție, după spusele salvamontistului sibian.