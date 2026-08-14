Pe scurt: De Sfânta Maria, vremea bate spre caniculă în vestul țării, iar Bucureștiul rămâne cu maxime de 30-31 de grade. Vezi ce zone sunt cele mai afectate și cum arată prognoza zi de zi.

Meteorologii anunță un weekend călduros în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime care vor ajunge până la 34-35 de grade Celsius în unele regiuni.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sâmbătă, 15 august, vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă în vestul și nord-vestul teritoriului și pe arii restrânse în centru și sud.

Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, spre 5 grade, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral, până spre 19-20 de grade.

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Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Dobrogea și în sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge, în general, la 35-40 km/h. Izolat, vor fi condiții de ceață în depresiunile Carpaților Orientali.

Duminică vine canicula

Duminică, 16 august, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în Câmpia de Vest local va deveni caniculară, cu disconfort termic în creștere. Cerul va fi variabil în zona de munte și în sud-est și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor fi de la 25 de grade în sudul litoralului până la 35 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 7-9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile Crișanei. Dimineața și noaptea, în zonele depresionare, izolat vor fi condiții de ceață.

Vremea la Sibiu în weekend

Sibienii vor avea parte de o vreme călduroasă în acest weekend, 15-16 august, cu temperaturi ridicate pe timpul zilei și perioade în care cerul va fi variabil. Meteorologii anunță condiții în general favorabile pentru activități în aer liber, însă în zonele montane pot apărea local averse.

Temperaturile se mențin peste valorile normale pentru această perioadă, după scăderea resimțită în ultimele zile.