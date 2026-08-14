Pe scurt: De la verificarea zilnică a laserului și litotritorului până la trasabilitatea fiecărui implant folosit pe masa de operație — culise dintr-una dintre cele mai tehnice secții ale Spitalului Județean Sibiu.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a prezentat, printr-un interviu cu asistenta-șefă Marilena Grindeanu, modul în care este organizată activitatea din Blocul Operator de Urologie, potrivit unei postări publicate de instituție pe Facebook.

Potrivit asistentei-șefe, activitatea în bloc este organizată pe baza unui program zilnic și săptămânal de operații, stabilit împreună cu medicii chirurgi, în funcție de complexitatea și durata estimată a fiecărei intervenții. Fiecare sală are un asistent responsabil, iar rolurile — asistent instrumentist, respectiv asistent de circulație — sunt clar delimitate încă de dimineață, la predarea turelor.

Circuitul steril și verificarea zilnică a aparaturii

În blocul operator se respectă strict circuitul steril–nesteril conform protocoalelor interne, cu verificări zilnice ale indicatorilor de sterilizare, ale datelor de expirare a materialelor sterile și ale igienizării sălilor între intervenții. Personalul este instruit periodic, iar respectarea protocoalelor este supravegheată direct de asistenta șefă și controlată prin audit intern.

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Înaintea fiecărei zile operatorii, echipa verifică funcționalitatea aparaturii specifice — resectoscoape, laser, litotritor, coloană laparoscopică, după caz — precum și disponibilitatea instrumentarului necesar fiecărui tip de intervenție urologică, pe baza programului comunicat în avans de echipa chirurgicală. Această etapă de pregătire este esențială pentru desfășurarea fără întreruperi a operațiilor programate.

Trasabilitatea instrumentarului și colaborarea cu serviciul de sterilizare

Un alt aspect subliniat în interviu ține de gestionarea și trasabilitatea instrumentarului, implanturilor și consumabilelor folosite în timpul intervențiilor. Se ține o evidență informatizată și pe fișe a truselor de instrumente, a loturilor de sterilizare și a implanturilor utilizate, cu înregistrarea numărului de lot pentru fiecare pacient, conform cerințelor de trasabilitate impuse de normele în vigoare.

Colaborarea cu echipa chirurgicală și cu serviciul de sterilizare se bazează pe comunicare permanentă. Programul operator este stabilit împreună cu medicii, iar cu serviciul de sterilizare se menține un flux constant pentru returnarea rapidă a instrumentarului, astfel încât activitatea blocului operator să nu fie întreruptă.

Pentru situațiile de urgență, există un protocol de prioritizare rapidă a sălii și a echipei disponibile, cu mobilizare imediată a personalului de gardă. Orice incident apărut este raportat, analizat și documentat, pentru a preveni repetarea lui și pentru a îmbunătăți procedurile existente.

Printre direcțiile principale pentru creșterea siguranței pacientului și eficienței blocului operator, asistenta-șefă a menționat instruirea continuă a personalului, actualizarea protocoalelor conform ghidurilor internaționale, investițiile în aparatură modernă și digitalizarea evidenței instrumentarului. Un exemplu recent al capacității tehnice a secției este o tumoare renală uriașă operată cu succes prin laparoscopie 3D la Sibiu.