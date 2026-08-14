Pe scurt: Elevii navetiști și cei din Sibiu au un termen clar de la care pot cere noul abonament gratuit pe cardul Tursib. Cine uită să reînnoiască vechiul card riscă să rămână fără gratuitate din septembrie.

Compania Tursib anunță că, începând cu 17 august 2026, elevii care frecventează instituții de învățământ acreditate sau autorizate din Municipiul Sibiu, precum și cei din localitățile unde operatorul are trasee, pot depune cererile pentru abonamentele gratuite valabile în anul școlar 2026-2027, respectiv de la 1 septembrie 2026 până la 31 august 2027.

Potrivit Tursib, categoriile de beneficiari și tipurile de abonamente sunt stabilite prin HCL 122/2025 și depind de relația dintre domiciliul elevului și localitatea unde acesta urmează cursurile.

Elevii cu domiciliul în Sibiu care învață tot în Sibiu primesc abonament elev intern, valabil în municipiu. Aceeași regulă se aplică și elevilor dintr-o comună sau un oraș deservit de Tursib, dacă domiciliul și școala se află pe raza aceleiași localități.

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Abonamente de tranziție pentru elevii navetiști

Elevii care au domiciliul într-o localitate deservită de Tursib, dar care merg la școală în Sibiu, primesc abonament de o tranziție sau două tranziții, în funcție de traseu. Aceeași regulă funcționează și invers, pentru elevii din Sibiu care frecventează o unitate de învățământ dintr-o comună sau un oraș aflat pe rutele operatorului.

Tursib oferă câteva exemple concrete pentru clarificarea situațiilor: un elev cu domiciliul și școala în Sibiu primește abonament intern valabil în municipiu; un elev din Șura Mare care învață tot în Șura Mare primește abonament intern valabil în localitate; un elev din Șura Mare care merge la școală în Sibiu primește abonament de o tranziție, iar un elev din Sadu care învață în Sibiu primește abonament de două tranziții.

Elevii cu domiciliul într-o comună sau un oraș care nu respectă axa de ticketing, cum ar fi cazul unui elev din Ocna Sibiului care învață în Cisnădie, beneficiază de abonament elev integral.

Abonamentul este necesar pentru elevii cu vârsta de la 6 ani în sus; până la această vârstă, copiii nu au nevoie de titlu de călătorie. Pentru elevii peste 14 ani, cererea trebuie însoțită de cartea de identitate și de adeverința sau carnetul de elev vizat.

Reîncărcarea este obligatorie pentru cei care au avut deja abonament

Tursib atrage atenția că abonamentele activate la începutul anului școlar 2025-2026 sunt valabile doar până la 31 august 2026. Elevii care doresc să beneficieze în continuare de gratuitate la transportul public în anul școlar 2026-2027 trebuie să solicite explicit reîncărcarea abonamentului, gratuitatea nefiind prelungită automat.

Cererile pot fi depuse online, dar cine preferă varianta clasică se poate prezenta personal la agențiile Tursib, unde completează cererea și prezintă aceleași documente, caz în care cardul este emis pe loc. Operatorul recomandă însă depunerea online pentru a evita aglomerația din agenții.

Elevii ale căror trasee presupun utilizarea a două sau mai multe linii sunt rugați să valideze abonamentul în fiecare autobuz cu care circulă, indiferent de tipul de card deținut.

Pentru cererile depuse online, cardurile se emit la sediul Tursib și se distribuie săptămânal, în funcție de opțiunea bifată de solicitant: fie la unitatea de învățământ unde este înmatriculat elevul, fie la agențiile Tursib. Livrarea la unitățile de învățământ este disponibilă exclusiv în Municipiul Sibiu.

Până la ridicarea efectivă a cardului, elevii pot circula cu autobuzele Tursib pe baza mailului de confirmare primit după transmiterea cererii online, document valabil timp de 15 zile de la data primirii.