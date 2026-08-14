Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu anunță modificări în programul de lucru pentru sâmbătă, 15 august 2026, zi declarată sărbătoare legală prin Codul muncii.
Potrivit instituției, ziua de 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului – Sfânta Maria, este zi nelucrătoare, conform art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.
În aceste condiții, activitatea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sibiu se va desfășura după un program special.
Ghișeul Decese, deschis patru ore
Chiar dacă este sărbătoare legală, Ghișeul Decese din cadrul Serviciului Stare Civilă va fi deschis sâmbătă, 15 august 2026.
Cetățenii vor putea apela la serviciile ghișeului în intervalul 09:00 – 13:00, conform programului anunțat de instituție.
Astfel, sibienii care au nevoie de serviciile specifice înregistrării deceselor vor putea rezolva formalitățile necesare și în ziua de Sfânta Maria, în intervalul orar menționat.
Pentru celelalte activități ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sibiu, 15 august este zi nelucrătoare.
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