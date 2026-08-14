Pe scurt: O familie cu rădăcini adânci în Săliște a adus laolaltă trei generații, a sfințit o troiță donată comunității și a predat muzeului fotografii, broșuri vechi și un ștergar din 1907 — toate parte dintr-un proiect mai amplu de reconstituire a arborelui genealogic.

Familia Peligrad s-a reunit sâmbătă, 8 august 2026, la Săliște, într-un eveniment dedicat memoriei familiei, rădăcinilor sale din Mărginimea Sibiului și legăturii dintre generațiile care poartă mai departe acest nume.

Potrivit organizatorilor, la reuniunea familiei Peligrad au participat membri veniți din România și din străinătate, reprezentând trei generații — seniori, adulți și copii — într-o zi dedicată întâlnirii, dialogului și recuperării memoriei familiale.

Săliște a fost aleasă din nou ca loc al reuniunii datorită rolului pe care localitatea îl ocupă în istoria familiei, considerată vatra neamului Peligrad. Programul zilei a cuprins momente de întâlnire și reconectare între membrii familiei, evocarea înaintașilor și vizite la obiective legate de istoria familiei în localitate. Un reper important al acestei istorii îl reprezintă Nicolae Peligrad, consemnat documentar la Săliște în anul 1616, una dintre personalitățile evocate în cadrul întâlnirii.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Sfințirea troiței donate comunității din Săliște

După slujba de pomenire a înaintașilor din familie care au trecut la cele veșnice, momentul central al reuniunii a fost sfințirea unei troițe ortodoxe donate de Familia Peligrad comunității din Săliște, amplasată în curtea Muzeului Civilizației Săliștene – Vila Peligrad. Troița din lemn a fost realizată de un antreprenor local, prin contribuția întregii familii, și se alătură altor elemente care păstrează memoria familiei Peligrad în localitate, printre care și bustul lui Dumitru Peligrad.

Gestul este descris de familie ca o formă de recunoștință față de localitatea care păstrează o parte importantă din istoria sa, dar și ca o contribuție directă la patrimoniul comunității săliștene. Amplasarea troiței într-un loc cu încărcătură istorică, în curtea muzeului, a fost făcută intenționat, ca semn al continuității dintre generațiile familiei și locul din care aceasta se revendică.

Documente și obiecte de familie, predate Muzeului Civilizației Săliștene

În cadrul reuniunii, familia a făcut și un pas important pentru păstrarea patrimoniului familial, prin predarea către Muzeul Civilizației Săliștene a mai multor fotografii, publicații și obiecte care documentează istoria neamului Peligrad. Printre acestea se numără o fotografie originală, înrămată, a familiei lui Ilie Peligrad, care are pe verso un arbore genealogic al familiei — o piesă considerată deosebit de importantă pentru continuarea cercetării genealogice — donată de Mihaela Popa, născută Peligrad.

Au mai fost donate broșura originală „Țara Noastră – Foaia poporală a Asociațiunii”, редactată de Octavian Goga la 14 octombrie 1907, și broșura „Sibiul ca centru al vieții din Ardeal”, semnată de Ioan Lupaș în 1928. La acestea s-a adăugat un ștergar tradițional datat 1907, atribuit Anei Peligrad și inscripționat cu monograma „A.P.”, donat de nepotul acesteia, Tudor Păcurariu.

Muzeului i-a mai fost donată cartea „Instrumente muzicale tradiționale, importanța lor în folclorul românesc, muzical și coregrafic”, apărută la Fundația Mihai Viteazul din Sfântu Gheorghe în 2021, ediție îngrijită de Maria Peligrad, președinta fundației. Volumul este însoțit de un audiobook cu interpretări originale la diferite instrumente muzicale vechi, iar la pagina 217 apare o fotografie a ansamblului coral din Săliște, realizată la festivalul coral „George Sbârcea” de la Sfântu Gheorghe.

Arborele genealogic, un proiect pentru generațiile următoare

Un obiectiv pe termen lung al familiei rămâne reconstruirea și completarea arborelui genealogic Peligrad. Familia își propune să continue identificarea ramurilor, a documentelor și a poveștilor personale care pot contribui la realizarea unui arbore genealogic cât mai complet, astfel încât generațiile viitoare să aibă acces nu doar la nume și date, ci și la povestea oamenilor care au construit această familie.

Pentru cei mai în vârstă, reuniunea a fost o ocazie de a transmite amintiri și povești. Pentru generația matură, un prilej de a reconecta ramurile familiei răspândite în diferite țări. Pentru copii și tineri, o întâlnire cu o istorie care începe cu mult înaintea lor.

„O singură rădăcină. Multe ramuri.” a fost, potrivit organizatorilor, mesajul central al reuniunii din acest an. Familia Peligrad a anunțat că va continua demersul de documentare a propriei istorii și de păstrare a patrimoniului familial, cu dorința ca legătura dintre familie, Săliște și generațiile viitoare să rămână vie.