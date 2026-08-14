Între 21 și 23 august, curtea bisericii fortificate din Hosman devine din nou loc de întâlnire pentru muzică alternativă, artă, ateliere, oameni veniți din țară și din străinătate și trei zile în care ritmul obișnuit al vieții rămâne, pentru puțin timp, în afara zidurilor. Fără aglomerația unui festival de zeci de mii de oameni, dar cu concerte până noaptea târziu, camping între zidurile cetății și o comunitate care crește de la an la an, Holzstock Festival revine cu ediția 12.

La aproximativ 20 de minute de Sibiu, în satul Hosman din Valea Hârtibaciului, se află una dintre bisericile fortificate ale Transilvaniei. Timp de un weekend, zidurile sale vechi de secole vor avea o utilizare mai puțin obișnuită: vor găzdui două scene, corturi, concerte, ateliere și participanți de toate vârstele.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Holzstock Festival 2026, lângă Sibiu: trei zile în afara timpului, în biserica fortificată din Hosman — VIDEO

Sub motto-ul „Three days outside time”, Holzstock propune tocmai asta: trei zile în care vii la Hosman nu doar pentru un concert, ci pentru a rămâne.

Festivalul s-a dezvoltat în jurul ideii de întâlnire. Între oameni din sat și oameni veniți de departe, între generații, între patrimoniul cultural al locului și cultura contemporană, între muzică, arte, natură și viața unei comunități.

Este un festival făcut în mare parte de tineri și voluntari. Un festival unde familiile sunt binevenite, copiii și adolescenții până la 14 ani au acces gratuit, iar programul de peste zi include activități și ateliere pentru diferite vârste. Participanții pot inclusiv să campeze în interiorul zidurilor bisericii fortificate – experiență inclusă în biletul de festival.

De la Fără Zahăr la Robin and the Backstabbers

Muzical, ediția din 2026 aduce la Hosman zece trupe din România și din străinătate, într-un program care trece de la folk și indie la funk, punk, alternative rock și sonorități electronice.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Holzstock Festival 2026, lângă Sibiu: trei zile în afara timpului, în biserica fortificată din Hosman — VIDEO 2

Vineri, 21 august, atmosfera va fi orientată mai mult spre folk și spre formele sale alternative. Pe scenă urcă Fără Zahăr, duo-ul cunoscut pentru combinația inconfundabilă de umor, ironie socială și muzică, alături de This Rromerican Life, Mano & Gregor, proiectul experimental Membra și trio-ul austriac Hertzinger, care combină chitara, tobele și flautul cu structuri inspirate din techno și electro.

Sâmbătă, 22 august, volumul crește.

Robin and the Backstabbers revin la Holzstock după concertul susținut aici în 2021. Una dintre cele mai cunoscute trupe ale scenei alternative românești va încheia o seară în care vor mai urca pe scenă The Groovy Bastards, Hypno Ceperco, Far Away From Earth și Brainwasher – o combinație de indie, funk, punk, post-hardcore și alternative rock.

Dar Holzstock nu începe odată cu primul acord de chitară și nici nu se termină după ultimul bis.

Un festival la care nu trebuie să alergi de la o scenă la alta

În timpul zilei, ritmul se schimbă. Programul ediției cuprinde ateliere de pictură, sculptură în lemn, teatru de improvizație, ateliere de muzică, activități sportive, atelier de fotografie, dansuri săsești, cursuri de prim-ajutor și programe pentru copii. Duminica este dedicată în special atelierelor și încheierii relaxate a weekendului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Holzstock Festival 2026, lângă Sibiu: trei zile în afara timpului, în biserica fortificată din Hosman — VIDEO 3

Tocmai dimensiunea festivalului este o parte importantă din farmecul său. La Holzstock poți să vezi un concert, iar câteva minute mai târziu să stai de vorbă cu oamenii pe care i-ai întâlnit în public. Poți participa la un atelier, explora satul și împrejurimile, descoperi istoria bisericii fortificate sau poți pur și simplu să te relaxezi într-un hamac, să privești munții și să te bucuri de atmosfera locului.

Nu există presiunea de a bifa cât mai multe lucruri într-o singură zi.

Ideea este mai degrabă să rămâi.

Festivalul își propune să aducă în continuare Hosmanul în atenția publicului, să pună în valoare farmecul locului și patrimoniul cultural al zonei și, în același timp, să creeze un spațiu în care oamenii se pot deconecta de la ritmul cotidian. Timp de trei zile, muzica, natura, istoria și comunitatea se întâlnesc într-o atmosferă relaxată, care îi invită pe participanți să descopere locul, să cunoască oameni noi și, pur și simplu, să își încarce bateriile.

Această legătură cu locul este una dintre diferențele esențiale dintre Holzstock și un festival amplasat pe un teren oarecare. Cetatea nu e doar decorul festivalului. Este parte din festival.

Muzică nouă între ziduri vechi

Într-o perioadă în care multe sate transilvănene caută modalități prin care patrimoniul lor să rămână viu și relevant pentru generațiile tinere, Holzstock propune o soluție simplă: oamenii trebuie aduși din nou în aceste locuri. Nu doar pentru a privi o clădire istorică, ci pentru a petrece timp aici, pentru a-i afla povestea și pentru a crea propriile amintiri în jurul ei.

De aceea, într-un singur weekend, în aceeași biserică fortificată se întâlnesc patrimoniul săsesc al Transilvaniei, tineri din România și din alte țări, familii din Sibiu și din împrejurimi, artiști, voluntari, muzicieni și locuitori ai satului.

Iar seara, sub zidurile cetății, începe muzica.

Poți veni și cu bicicleta

Ediția din acest an aduce și o invitație specială pentru cei care vor să transforme drumul spre festival într-o parte din experiență. Organizatorii pregătesc o tură ghidată cu bicicleta din Sibiu până la Hosman, cu plecare sâmbătă și întoarcere duminică. Bagajele bicicliștilor vor fi transportate separat cu mașina, iar participanții care aleg această variantă beneficiază de bilete speciale: 100 de lei pentru Full Pass și 50 de lei pentru Day Pass.

Pentru ceilalți participanți va exista și posibilitatea transportului cu microbuzul din Sibiu, sau chiar și cu Mocănița de la Cornățel.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Holzstock Festival 2026, lângă Sibiu: trei zile în afara timpului, în biserica fortificată din Hosman — VIDEO 4

Trei zile în afara timpului

Holzstock începe vineri, 21 august, de la ora 16:00. Concertele au loc vineri și sâmbătă, iar duminica festivalul se încheie cu ateliere și activități. Full Pass-ul costă 300 de lei online, iar Day Pass-ul 160 de lei. Campingul este inclus în bilet, în limita locurilor disponibile. Copiii și adolescenții până la 14 ani beneficiază de intrare gratuită.

Dincolo de program și de numele de pe afiș, însă, Holzstock rămâne greu de rezumat doar printr-un lineup. Este un weekend într-un sat transilvănean. Este un cort montat între zidurile unei biserici fortificate. Este un concert văzut de aproape, un atelier început din curiozitate, oameni pe care îi cunoști întâmplător și cu care te întâlnești din nou anul următor.

Este patrimoniu fără vitrină și cultură fără prea multă distanță între scenă și public.

Între 21 și 23 august, la Hosman, timpul poate să aștepte.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Holzstock Festival 2026, lângă Sibiu: trei zile în afara timpului, în biserica fortificată din Hosman — VIDEO 5

Galerie foto

Informații utile

Holzstock Festival 2026

Biserica fortificată din Hosman, județul Sibiu

21–23 august 2026

10 trupe • 2 scene • concerte vineri și sâmbătă

Ateliere, activități sportive și program pentru copii

Camping inclus în bilet

Full Pass: 300 lei | Day Pass: 160 lei

Full Pass bicicliști: 100 lei | Day Pass bicicliști: 50 lei

Acces gratuit pentru copii și adolescenți până la 14 ani

Organizatori

CEPIT – Centrul European Pentru Întâlnirea Tineretului Biserica Cetate Hosman

FDGT – Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania

Parteneri

OTGT – Organizația Tineretului German din România

SJD – Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland

Kulturreferentin Siebenbürgen, Bessarabien, Dobrudscha, Karpaten

Hammersdorf Hostel

Susținut de

Departamentul pentru Relații Interetnice

Împuternicitul Guvernului Federal pentru problemele minorităților naționale

Ministerul Federal de Interne al Germaniei

Landul Carintia

Asociația „Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen” din Germania

ELECTRO-CON IMPEX SRL

Soma Sibiu

Parteneri media

FunkForum

Hermannstädter Zeitung

Programul complet, informațiile despre acces, camping și transport sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului.