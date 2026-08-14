Inter Sibiu a remizat vineri, scor 1-1 pe ”Obor”, în amicalul cu CSM Deva.

Echipa de Liga 3, Inter Sibiu a continuat vineri seria jocurilor de verificare și a întâlnit pe CSM Deva, echipă care a revenit în al treilea eșalon.

Oaspeții au deschis scorul din penalty în minutul 27, prin A. June. Sibienii au egalat în minutul 83 prin Robert Stoia, care a marcat cu capul după un corner. S-a terminat 1-1, după un joc bun al Interului.

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Teodor Birț, cel care a reînființat echipa în 2020 este mulțumit de faptul că echipa arată mult mai bine, în special pe faza defensivă, unde experiența fundașilor veniți de la FC Hermannstadt, Bejan și Stoica aduce un plus mare.

”A fost un meci bun, am primit gol doar din penalty, ne-am apărat bine, avem soluții, stăm foarte bine la capitolul Underi. Sunt mulțumit, echipa arată din ce în ce mai bine. Mai avem nevoie de 1-2 jucători, să mai creștem ca experiență, dar cei tineri au multă calitate. În continuare așteptăm sibieni care vin în probe, ei sunt evaluați” a spus administratorul public al Sibiului, care a urmărit meciul din tribună.

”Stoica și Bejan dau dovadă de mult caracter”

Teodor Birț le mulțumește public fundașilor Ionuț Stoica și Florin Bejan pentru modul în care îi încurajează pe jucătorii tineri. ”Față de sezonul trecut avem mult mai multă maturitate în apărare, Bejan și Stoica sunt un exemplu pentru cei tineri, își joacă rolul de lideri excelent. Pe lângă aportul adus pe teren, ei îi ajută foarte mult pe toți juniorii, asta contează enorm pentru cei tineri. Stoica și Bejan dau dovadă de mult caracter și eu le mulțumesc public. Sunt convins că își vor pune amprenta pe parcursul echipei din sezonul următor” a mai declarat fostul conducător al lui FC Hermannstadt din perioada 2025-2019.

Echipa pregătită de Mihai Ianc a mai disputat două amicale, 0-0 cu Alma Sibiu și 0-1 cu Metalurgistul Cugir.

Inter: Al. Uțiu – Ritivoi, Bejan, Stoica, R. Uțiu – Bârză, Bărculet, Toader – Mitran, Florea, Rotar. Au mai intrat: D. Berța, Bărbat, Alessandro, Onețiu, Taifas, Olariu, Fulea, Dancu, R. Stoia, Hauptkorn.