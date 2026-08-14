Pe scurt: Cartierul Vasile Aaron va avea o stradă complet nouă până la venirea toamnei. Vezi ce lucrări se fac chiar acum și cum va arăta strada Muncel după modernizare.

Primăria Municipiului Sibiu a anunțat stadiul lucrărilor din șantierul deschis pe strada Muncel, unde se lucrează în prezent la amenajarea canalizării pluviale, canalizarea menajeră fiind deja finalizată pe toată lungimea străzii. În paralel, echipele de muncitori instalează și noul sistem de iluminat public, potrivit anunțului publicat de Primăria Municipiului Sibiu.

Pe tronsonul care face legătura cu Șelimbăr a început săpătura generală, urmată de așternerea balastului și montarea bordurilor, etape ce marchează extinderea lucrărilor de modernizare pe această porțiune a străzii.

Termen de finalizare: 6 octombrie 2026

Potrivit Primăriei Sibiu, termenul de finalizare a lucrărilor este 6 octombrie 2026, astfel că, în toamnă, strada Muncel va arăta complet diferit. Proiectul prevede carosabil și trotuare noi, spații de parcare reconfigurate, un sistem de iluminat public ecoeficient și zone verzi pe aliniamente, în suprafață totală de 3.000 de metri pătrați.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Strada Muncel se află în cartierul Vasile Aaron, iar proiectul de reparații capitale vizează schimbarea completă a infrastructurii rutiere și edilitare din zonă.