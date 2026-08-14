Pe scurt: O ciupercă maro care devine albastră la tăiere provoacă vedenii cu „oameni mici” în China. Nici cercetătorii nu au reușit să găsească substanța responsabilă.

În fiecare an, medicii de la un spital din provincia Yunnan, din China, tratează sute de persoane care au aceeași plângere ciudată.

Pacienții sosesc în perioada iunie-august, simțindu-se amețiți și dezorientați. Analizele de sânge făcute pentru a evalua funcția hepatică și renală nu evidențiază nimic îngrijorător, dar toți spun același lucru: că au văzut ființe minuscule, asemănătoare unor elfi, mișcându-se în jurul lor, potrivit Mediafax.

Cauza acestor halucinații liliputiene este o ciupercă de culoare maro care devine albastră atunci când este tăiată. Lanmaoa asiatica crește în Yunnan, sud-vestul Chinei, dar și în regiunea Cordillera din Filipine.

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Când oamenii o mănâncă crudă sau insuficient gătită – lucru care se întâmplă în fiecare sezon al ciupercilor – toți raportează același simptom bizar, ceea ce a dus la porecla de „ciuperca oamenilor mici”.

Trei sute de cazuri analizate de cercetătorii chinezi

Cu mai bine de 30 de ani în urmă, cercetătorii chinezi au analizat 300 de cazuri de persoane cu halucinații liliputiene. Analizele erau normale, dar oamenii vedeau „oameni mici” după ce mâncau această ciupercă.

Termenul psihiatric folosit pentru a descrie viziuni cu oameni minusculi sau figuri fantastice își trage numele de la rasa imaginară de oameni mici care locuiau pe insula Lilliput, din romanul „Călătoriile lui Gulliver”.

Toți pacienții au afirmat că vedeau oameni mici sau animale mișcându-se în jur

„Le vedeau pe hainele lor când se îmbrăcau și le vedeau pe farfurii când mâncau. Halucinațiile erau și mai vii când aveau ochii închiși, iar cei mai grav afectați „simțeau că munții sau clădirile din jur îi apăsau”, au scris cercetătorii într-un articol publicat în 1991.

Abia în 2015 ciuperca responsabilă de epidemie a fost denumită și descrisă oficial din punct de vedere științific. Cercetătorii au confirmat că L. asiatica era o specie nouă pentru știință și că este mai strâns înrudită cu ciuperca porcini obișnuită (Boletus edulis) decât cu orice specie cunoscută de ciuperci „magice”.

Ingredientul psihoactiv rămâne necunoscut nici astăzi

Studiile ulterioare nu au reușit până acum să identifice ingredientul psihoactiv care determină oamenii să aibă viziuni atât de ciudate. Când li se administrează extracte de L. asiatica, rozătoarele de laborator devin hiperactive, apoi cad într-o stare de amețeală, un tipar comportamental similar celui descris de pacienții umani.

Astăzi, L. asiatica se regăsește în meniul multor restaurante din Yunnan. Având în vedere că efectul durează, în medie, între una și trei zile, iar uneori chiar până la o săptămână, gătirea corectă este esențială. Colin Domnauer, de la Muzeul de Istorie Naturală din Utah, studiază ciuperca și a mâncat-o în locurile unde este preparată. El a povestit pentru BBC Future despre o întâmplare avută la un restaurant specializat în tocană de ciuperci, unde chelnerul a setat un cronometru la 15 minute și a avertizat:

„Nu o mâncați până nu se oprește cronometrul, altfel s-ar putea să vedeți oameni mici”.