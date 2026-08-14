Pe scurt: Un plin de 50 de litri va costa cu 34 de lei mai puțin de duminică. Cât timp va dura reducerea și cine sunt principalii beneficiari.

Motorina se ieftinește de duminică, 16 august 2026, după ce Ministerul Finanțelor a decis să reducă temporar acciza la motorină cu 20%, timp de două săptămâni, potrivit Rador.

În practică, măsura aduce o scădere de aproximativ 68 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că șoferii vor plăti cu 34 de lei mai puțin pentru un plin de 50 de litri.

Intervenția statului vine după ce prețurile la pompă au crescut în ultima vreme cu peste 23%, iar cotațiile internaționale pentru motorină au urcat cu peste 34%.

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Pentru șoferi, măsura se va traduce printr-o economie de aproximativ 34 de lei la un plin, calculată pentru un rezervor de 50 de litri. Reducerea vine după o perioadă în care prețurile carburanților au crescut puternic, motorina ajungând în unele benzinării la valori apropiate de 11 lei pe litru.

Transportatorii și fermierii, principalii beneficiari ai reducerii

De această reducere vor beneficia mai ales transportatorii și fermierii, care vor economisi mii de lei la costurile alimentare. Măsura face parte din legea plafonării carburanților, adoptată recent, care permite reducerea accizei la benzină și motorină cu până la 25 la sută