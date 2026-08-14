Pe scurt: Nu e o pensie separată, dar poate aduce sute de lei în plus lunar. Iată cum se calculează exact bonusul pentru contribuțiile plătite înainte de 2001.

Persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară pot beneficia de o majorare a punctajului de pensie.

Prevederea este menținută de art. 143 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și face parte din dispozițiile tranzitorii ale noii legislații, potrivit Adevărul.

Este important de precizat că ceea ce este numit în mod obișnuit „pensia suplimentară” nu reprezintă, în prezent, o a doua pensie plătită separat. Contribuțiile achitate în vechiul sistem produc un efect asupra punctajului de pensie.

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Mai exact, pentru perioadele în care persoana a contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară, punctajele lunare sunt majorate cu procentele prevăzute de lege. Aceste puncte suplimentare intră apoi în numărul total de puncte utilizat la stabilirea pensiei, iar Legea nr. 360/2023 prevede că pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință.

Cine poate beneficia de majorarea pentru „pensia suplimentară”

Articolul 143 din Legea nr. 360/2023 se referă la asigurații care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3% sau 5%. Pentru aceste contribuții, legea stabilește procente diferite de majorare a punctajului, în funcție de perioada în care a fost plătită contribuția.

Există și o categorie distinctă pentru persoanele care au contribuit cu 4%, pentru care legea prevede procente de majorare mai mari, dar numai pentru anumite perioade.

Nu este suficient, prin urmare, să fie verificat doar faptul că o persoană a lucrat înainte de 2001. Pentru calcul trebuie identificată perioada exactă în care s-a realizat contribuția și, în cazul contribuției de 4%, dacă aceasta se încadrează în intervalele speciale prevăzute de lege.

Legea folosește, pentru ultima categorie, formularea „perioada de după 1 februarie 1999”, însă această prevedere trebuie raportată la perioadele istorice în care a existat Fondul pentru pensia suplimentară. În contextul sistemului public, limita relevantă pentru perioadele anterioare noului sistem este 31 martie 2001, deoarece de la 1 aprilie 2001 se aplică noul sistem public de pensii.

Legea tratează distinct perioadele anterioare și ulterioare acestei date. Așadar, pentru un pensionar care verifică vechile contribuții la Fondul pentru pensia suplimentară, perioada care trebuie analizată este cea de până la 31 martie 2001 inclusiv.

Pentru persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3% sau 5%, art. 143 alin. (1) stabilește, printre altele, o majorare de 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999 și una de 21% pentru intervalul 1 iulie 1986 – 31 octombrie 1990.

Cum arată calculul, pas cu pas, pentru punctajul suplimentar

Să presupunem că un pensionar a realizat într-o lună din anul 1988 un punctaj lunar de 1 punct. Anul 1988 se află în intervalul 1 iulie 1986 – 31 octombrie 1990, pentru care legea prevede o majorare de 21%. Prin urmare, pentru luna respectivă, contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară produce o creștere de 0,21 puncte.

Dacă persoana a realizat în 1988 un total de 12 puncte lunare, adică un punct în fiecare lună, contribuția adaugă pentru întregul an 2,52 puncte la punctaj.

Pentru perioadele de după 1 februarie 1999, art. 143 prevede o majorare de 17%. Dacă, de exemplu, un pensionar a realizat în această perioadă un total de 20 de puncte, contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară aduce 3,40 puncte în plus.

În sistemul actual, cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. În 2026, valoarea punctului de referință este menținută la 81 de lei, potrivit informațiilor oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice.