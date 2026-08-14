Comunicat de presă

DATA: 14 august 2026

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Municipiul Sibiu anunță finalizarea proiectului „Sisteme integrate de informare a călătorilor în stațiile de transport public din Municipiul Sibiu”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, în baza Contractului de finanțare nr. 2242/30.01.2023.

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 43 de luni și s-a încheiat cu succes, având ca obiectiv modernizarea sistemului de informare a călătorilor și creșterea atractivității transportului public prin utilizarea tehnologiilor inteligente. Valoarea totală a proiectului este de 6.388.310,86 lei (inclusiv TVA), finanțarea fiind asigurată integral prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Rezultatele proiectului

În cadrul proiectului au fost instalate 90 afișaje digitale și 20 totemuri digitale în stațiile de transport public din Municipiul Sibiu. Noile sisteme oferă călătorilor informații actualizate în timp real privind:

timpii de sosire și plecare ai mijloacelor de transport;

modificările programului de circulație;

devierile de traseu și rutele alternative, atunci când este cazul;

alte informații utile pentru utilizatorii transportului public.

Prin implementarea acestui proiect, Municipiul Sibiu a îmbunătățit accesul cetățenilor la informații rapide și corecte, contribuind la creșterea calității serviciilor de transport public și la promovarea mobilității urbane durabile.

Finalizarea investiției reprezintă un pas important în procesul de digitalizare și modernizare a infrastructurii de transport public din Municipiul Sibiu, în concordanță cu obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență privind dezvoltarea unui transport urban inteligent, eficient și sustenabil.

Date de contact:

UAT Municipiul Sibiu

Adresa: str. Samuel Brukenthal, nr.2, cod poștal 550178, Județul Sibiu,

telefon 0269/208.800, e-mail pms@sibiu.ro

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