Pe scurt: Râuri mai curate la Cisnădie: primăria a intrat cu utilajele în albii pentru curățare și întreținere, într-o acțiune programată să continue în perioada următoare.

Primăria Orașului Cisnădie a anunțat, potrivit unei postări pe Facebook, că lucrările de igienizare a albiilor râurilor de pe raza orașului sunt în plină desfășurare.

Potrivit instituției, intervențiile au ca scop curățarea și întreținerea corespunzătoare a albiilor, asigurarea unei bune scurgeri a apei și protejarea mediului. „Continuăm intervențiile necesare pentru râuri mai curate și un mediu mai bine întreținut pentru întreaga comunitate”, se arată în comunicatul primăriei.

Lucrările vin în contextul în care igienizarea albiilor râurilor este o obligație legală pentru primăriile din județul Sibiu, potrivit Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu. Curățarea periodică a cursurilor de apă este esențială pentru prevenirea inundațiilor, mai ales în perioadele cu precipitații abundente, când vegetația, deșeurile și sedimentele acumulate în albii pot bloca scurgerea firească a apei.

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Autoritățile locale nu au precizat un termen exact pentru finalizarea intervențiilor la Cisnădie, dar au transmis că acestea vor continua în perioada următoare pe tot cursul râurilor de pe raza orașului.

Acțiuni similare de curățare a cursurilor de apă au fost derulate și în alte zone ale județului. La Sibiu, de exemplu, sute de cauciucuri au fost scoase din râul Cibin în urma unor operațiuni de igienizare.