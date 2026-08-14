Răzvan Călugăr a devenit jucător liber de contractul cu FC Hermannstadt, după ce memoriul depus la Federația de Fotbal a fost soluționat favorabil. Dragoș Albu și Sergiu Buș încă așteaptă deciziile.

Aflat sub contract cu FC Hermannstadt, Răzvan Călugăr (20 ani) fusese chemat la reunirea echipei sibiene, care însă s-a retras din Liga 2 cu o zi înainte de startul competiției.

Fundașul stânga Răzvan Călugăr și-a depus memoriu și Camera Națională de Soluționare a Litigiilor l-a judecat rapid, nefiind vorba de drepturi bănești.

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În sezonul trecut, jucătorul a fost împrumutat de FC Hermannstadt la CSC 1599 Șelimbăr, fiind convocat și la Naționala U 20 și după ce a devenit liber de contract, a semnat cu ASA Tg. Mureș, una din favoritele la play-off în Liga 2.

”DOSAR NR. 495/CL/2026: CĂLUGĂR RĂZVAN ALIN VS. ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB HERMANNSTADT

• Admite cererea.

• Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu • 13.08.2026.

• Definitivă. • Pronunțată astăzi, 13.08.2026” se arată pe pagina oficială a Federației de Fotbal.

În 2025, Călugăr a jucat pentru naționala U 19, care a ajuns în semifinalele Campionatului European din România, la categoria de vârstă.

Foto: Diana Maier

Alți doi foști jucători de la FC Hermannstadt, Sergiu Buș și Dragoș Albu au memoriile în curs de soluționare, dar la ei este vorba și de restanțe financiare.

DOSAR NR. 501/CL/2026: BUȘ SERGIU FLORIN VS. ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB HERMANNSTADT • Acordă termen la data de 27.08.2026.

17. DOSAR NR. 504/CL/2026: ALBU CONSTANTIN DRAGOS VS. ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB HERMANNSTADT • Amână pronunțarea la data de 20.08.2026” se mai arată în comunicatul Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor.