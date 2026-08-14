Scandal între vecini în Cartierul Arhitecților din cauza unor copii gălăgioși: „Se urcă pe mașini, țipă și înjură” / video

Un conflict între locuitorii din Cartierul Arhitecților a izbucnit în jurul comportamentului unor copii și adolescenți care se adună seara în zona blocurilor. Unii locuitori reclamă gălăgie, injurii, urcatul pe mașini și folosirea trotinetelor electrice cu viteză mare, în timp ce alții cer mai multă înțelegere față de copii, mai ales în perioada vacanței.

Potrivit mărturiilor locatarilor, grupul ar fi format din copii cu vârste de până la aproximativ 15 ani, iar situațiile reclamate s-ar repeta de mai bine de o săptămână, aproape zilnic.

„La ora 23.00, asemenea comportament este lipsă de respect”

Ștefania G. spune că înțelege faptul că minorii sunt în vacanță, însă consideră că acest lucru nu justifică orice comportament.

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„Înțeleg că sunt copii și că sunt în vacanță”, a transmis aceasta, reclamând faptul că unii dintre copii s-ar urca pe mașinile oamenilor, ar țipa și ar înjura la geamurile locatarilor.

Potrivit acesteia, zgomotul este cu atât mai deranjant în jurul orei 23.00, când mulți dintre locatari se pregătesc de somn pentru a se trezi devreme la serviciu.

Ștefania G. consideră că părinții ar trebui să fie mai atenți la ceea ce fac copiii lor atunci când sunt nesupravegheați și să le explice unde se termină libertatea lor și unde începe dreptul celorlalți la liniște.

„Faptul că sunt copii nu le dă dreptul să facă orice, oricând și cât timp vor, iar faptul că eu cer liniște nu mă transformă într-un om fără toleranță”, a mai spus aceasta.

Femeia precizează că nu a cerut sancționarea copiilor și că scopul sesizării a fost semnalarea unui comportament care, susține ea, se repetă de mai bine de o săptămână, aproape zilnic.

„Să nu uităm că și noi am fost copii”

O perspectivă diferită este exprimată de Jeny Lascu. Aceasta le amintește celorlalți locatari că și adulții au fost copii și că, la rândul lor, au râs, au vorbit tare și au făcut gălăgie.

„Să nu uităm că și noi am fost copii și, probabil, la vârsta lor am mai râs, am vorbit tare și am făcut gălăgie”, spune aceasta.

Jeny Lascu afirmă că și în blocul în care locuiește se adună copii care vorbesc, râd și mai fac gălăgie, dar consideră că astfel de comportamente fac parte, într-o anumită măsură, din copilărie.

Aceasta atrage însă atenția asupra unui alt aspect: distribuirea imaginilor cu minori pe internet.

„Dacă aveți copii și sunt acum mici, să nu uităm că vor crește. Poate într-o zi vor fi și ei filmați de cineva și puși pe internet pentru simplul fapt că râd sau fac gălăgie”, a transmis Jeny Lascu.

Ea îi îndeamnă pe adulți să manifeste mai multă înțelegere și să evite jignirile la adresa copiilor.

„Există o diferență între a fi copil și a nu avea nicio limită”

Un alt locatar din Cartierul Arhitecților consideră că responsabilitatea revine, în primul rând, părinților.

Acesta susține că, în multe situații, copiii nu mai sunt atenționați atunci când depășesc anumite limite și că lipsa intervenției adulților poate încuraja un astfel de comportament.

„Problema este că, în multe cazuri, părinții nu-și mai atenționează copiii, așa cum spui tu. Îi doare fix în cot, iar de aici pornește și un astfel de comportament. Copiii de altădată știau ce înseamnă rușinea și, de multe ori, era suficientă o scurtă observație: fie se spărgea gașca, fie înțelegeau și se linișteau.

Problema pleacă, în primul rând, de la voi, adulții, care uitați să-i educați și îi lăsați până târziu afară, fără să vă mai intereseze ce fac.

Ăștia sunt copiii voștri, cei care ajung să creadă că este normal să se ia în gură cu alți adulți, să vandalizeze și să nu-și cunoască limitele. Nu spune nimeni că nu au voie să râdă, să se joace sau să facă gălăgie, pentru că asta face parte din copilărie. Dar există o diferență între a fi copil și a nu avea nicio limită.

Iar educația și respectul se învață în primul rând acasă.

Doamna care locuiește vis a vis de parc și susține că preferă să închidă geamul, pentru că, deh, înțelege cum e să fii copil, vă întreb: e acceptabil un așa comportament?” spune acesta.

Locatarul spune că zgomotul nu este deranjant doar noaptea, ci și în timpul zilei, atunci când copiii ar striga pe casa scării.

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▶ Vezi pagina acestui video: Scandal între vecini în Cartierul Arhitecților din cauza unor copii gălăgioși: „Se urcă pe mașini, țipă și înjură” — VIDEO

„Vârsta nu este problema, ci comportamentul”

Cristina C. spune că este de acord cu faptul că problema trebuie privită prin prisma comportamentului, nu a vârstei.

„Copiii au dreptul să se joace, să se distreze și să se bucure de vacanță, dar trebuie să învețe că libertatea lor se oprește acolo unde începe liniștea și proprietatea celorlalți”, afirmă aceasta.

În opinia sa, copiii pot sta afară și se pot juca chiar și seara, atât timp cât respectă regulile de bun-simț.

„Nu cred că problema este unde să stea, ci cum se comportă. Nu deranjează pe nimeni faptul că sunt afară la 11 seara, cât timp se comportă civilizat”, mai spune Cristina C.

Fenics E. susține că după ora 22.00 ar trebui respectată liniștea în zona blocurilor și spune că, în cazul în care situația continuă, locatarii ar putea apela la Poliție.

La rândul său, Daniela M. reclamă faptul că unii copii circulă seara cu trotinetele electrice pe trotuare, cu viteză mare, trecând foarte aproape de pietoni și strigând.

„Înțeleg că sunt copii și e vacanță, dar toate în limita bunului simț”, a transmis aceasta.

Cartierul Arhitecților, prins între toleranță și nevoia de liniște

Disputa dintre locatarii din Cartierul Arhitecților scoate în evidență o problemă de conviețuire care apare frecvent în zonele rezidențiale: unde se termină libertatea copiilor de a se juca și unde începe dreptul vecinilor la liniște și respect.

Unii locatari cer mai multă implicare din partea părinților și consideră că zgomotul, injuriile, urcatul pe mașini sau comportamentul agresiv față de adulți nu pot fi justificate prin faptul că cei implicați sunt minori.

Alții cer mai multă toleranță și le reamintesc adulților că și ei au fost copii și că joaca și gălăgia fac parte din copilărie.

Am solicitat un punct de vedere administrației locale cu privire la situația semnalată de locatarii din Cartierul Arhitecților și vom reveni cu completări.

