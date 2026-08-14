Pe scurt:
De la interzicerea plasticului de unică folosință pentru produsele proaspete până la etichetarea obligatorie a ambalajelor reutilizabile - iată ce se schimbă în Uniunea Europeană în următorii ani.
Uniunea Europeană a stabilit noi reguli privind ambalajele, potrivit Economica.net.
Conform reglementărilor, toate ambalajele introduse pe piață vor trebui să poată fi reciclate, măsura fiind menită să reducă volumul deșeurilor de ambalaje cu 15% până în 2040.
Începând din 2030, producătorii și importatorii vor avea obligația de a se asigura că ambalajele folosite pentru produsele lor sunt reduse la minimum. Printre substanțele vizate indirect de noile reguli se numără PFAS, folosite pentru a face hârtia sau cartonul rezistente la apă și grăsimi. Aceste substanțe pot fi dăunătoare, deoarece aproape că nu se descompun în organism și în mediul înconjurător.
Ambalaje reutilizabile, etichetate clar din 2029
Noile reglementări urmăresc și promovarea ambalajelor reutilizabile. Din februarie 2029, acestea vor trebui să fie etichetate clar, astfel încât să poată fi diferențiate cu ușurință de ambalajele de vânzare de unică folosință.
Ambalajele din plastic de unică folosință pentru produsele proaspete vor fi interzise începând din 2030, măsură care va afecta direct modul în care sunt comercializate legumele și fructele în magazine.
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