Pe scurt: Nu mai trebuie să te programezi cu proprietarul la ghișeu ca să-ți faci buletinul: iată cum funcționează noul serviciu digital prin care găzduitorul își dă acordul de acasă, direct de pe telefon sau calculator.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu (DJEP Sibiu), instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, a anunțat printr-un comunicat oficial dezvoltarea unui nou serviciu digital care simplifică unul dintre cele mai frecvente blocaje întâmpinate de cetățeni atunci când solicită acte de identitate: prezența obligatorie a proprietarului imobilului la ghișeu pentru a-și da acordul de găzduire.

Potrivit instituției, în cadrul procesului de digitalizare derulat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a fost pus la dispoziție, prin HUB-ul de servicii al ministerului, serviciul online de exprimare a consimțământului găzduitorului pentru primirea în spațiu. Condiția esențială este ca proprietarul să dețină un cont validat pe platformă, fie prin contul din Ghiseul.ro, fie prin cel din hub.mai.gov.ro.

DJEP Sibiu precizează că serviciul se adresează exclusiv persoanelor fizice, cetățeni români, care dețin calitatea de proprietar al unui imobil și doresc să își exprime acordul pentru ca o altă persoană să fie găzduită la adresa respectivă. Întreaga procedură se desfășoară în format electronic, prin completarea și transmiterea declarației de consimțământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

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Pentru persoanele care nu au cont creat pe niciuna dintre cele două platforme menționate, DJEP Sibiu explică procedura de urmat. Mai întâi trebuie accesată secțiunea „Identitate persoană” — „Exprimarea consimțământului pentru primire în spațiu”. Proprietarul care își exprimă acordul trebuie să încarce un extras de carte funciară eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de completarea declarației.

Dacă extrasul de carte funciară nu este încărcat în platformă, persoana care solicită emiterea cărții electronice de identitate (CEI) va trebui să prezinte, în original, la momentul depunerii cererii, documentul care atestă titlul locativ, conform art. 28 alin. (1) lit. a) și d) din OUG nr. 97/2005.

După verificarea datelor introduse, solicitantul își exprimă consimțământul și transmite electronic declarația, împreună cu extrasul de carte funciară emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), acolo unde acesta a fost încărcat. Declarația ajunge automat în sistem și este pusă la dispoziția funcționarului de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (SPCLEP) unde solicitantul depune cererea pentru CEI. Personalul identifică declarația pe baza CNP-ului comunicat de solicitant și o atașează la dosar.

Situații speciale: uzufruct, abitație, minori și persoane sub tutelă

Comunicatul DJEP Sibiu detaliază și câteva cazuri particulare. Dacă asupra întregului imobil a fost constituit un drept de uzufruct viager, declarația de consimțământ se exprimă de către titularul dreptului de uzufruct. Dacă există un drept de abitație viageră, consimțământul trebuie exprimat atât de titularul dreptului de abitație, cât și de proprietar, în situația în care solicitantul actului de identitate este o terță persoană.

În cazul în care proprietarul imobilului este minor, declarația de primire în spațiu se exprimă de unul dintre părinți, atunci când solicitantul actului de identitate este celălalt părinte sau o terță persoană. Dacă proprietarul beneficiază de măsura consilierii judiciare sau este pus sub tutelă specială, iar solicitantul este chiar tutorele, instanța de tutelă trebuie să numească un curator special.

Alternativele pentru cei care nu pot folosi serviciul online

DJEP Sibiu subliniază că, dacă declarația de primire în spațiu nu se poate realiza prin serviciul online, găzduitorul își poate exprima consimțământul și în alte moduri: în fața personalului cu atribuții pe linia evidenței persoanelor, fiind prezent împreună cu solicitantul la momentul depunerii cererii; în fața personalului SPCLEP de pe raza unde locuiește, funcționarul având obligația să transmită electronic declarația către serviciul unde a fost depusă cererea; în fața unui notar public, cu cel mult 90 de zile înainte de depunerea cererii; în fața unui polițist din structurile teritoriale ale Poliției Române, tot cu cel mult 90 de zile înainte; sau în fața funcționarului misiunii diplomatice ori oficiului consular al României, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii.

Pentru informații privind utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate, DJEP Sibiu recomandă accesarea site-ului hub.mai.gov.ro/aplicatie-cei, iar pentru detalii suplimentare din domeniul evidenței persoanelor, secțiunea dedicată de pe site-ul instituției, www.djepsibiu.ro.