Pe scurt: Vrei să te înscrii în Programul FIV 2026? Iată ce documente trebuie pregătite și cum funcționează platforma online prin care se depun dosarele.

Înscrierile în Programul social de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității – FIV 2026 încep luni, 17 august 2026, la ora 10:00.

Dosarele pot fi depuse exclusiv online, până la 15 noiembrie 2026, prin platforma dedicată programului, potrivit Mediafax, care citează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Persoanele interesate trebuie să își creeze un cont pe platforma programului și să completeze datele solicitate. De asemenea, solicitanții trebuie să selecteze clinica în care doresc să efectueze procedura, dintre unitățile sanitare partenere și acreditate în cadrul programului.

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După completarea datelor, platforma generează automat documentele necesare, care trebuie descărcate și semnate: cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere și acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ce documente sunt necesare pentru înscriere

Dosarul complet trebuie să conțină: cererea de înscriere (anexa nr. 1), declarația pe propria răspundere (anexa nr. 1a), documentul de indicație FIV (anexa nr. 1b), emis cu maximum 60 de zile înainte de depunerea dosarului, și acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr. 1c).

La acestea se adaugă copii ale cărților de identitate ale solicitanților, certificate „conform cu originalul” și semnate, precum și adeverințe care atestă calitatea de asigurat în sistemul de sănătate din România.

În cazul cuplurilor, indiferent dacă sunt căsătorite sau necăsătorite, anexele 1a și 1c trebuie completate și semnate separat de fiecare membru al cuplului. Documentele pot fi semnate fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.

După încărcarea tuturor documentelor, platforma dedicată programului FIV generează automat numărul de înregistrare al dosarului. Solicitanții pot verifica ulterior, din propriul cont, stadiul dosarului, iar acestea vor fi analizate în ordinea cronologică a depunerii.

Termenul-limită pentru înscriere este 15 noiembrie 2026.