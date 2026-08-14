Joi, 13 august, mai mulți participanți la trafic au filmat o scenă periculoasă pe Autostrada A1 Sibiu–Sebeș. O mașină a fost surprinsă circulând cu haionul deschis, în timp ce o persoană aflată în portbagaj filma un motociclist care se deplasa în spatele autoturismului.

Polițiștii s-au sesizat după apariția imaginilor mediul on-line și i-au identificat în aproximativ patru ore pe cei trei tineri implicați. Șoferul este domiciliat în județul Sibiu.

Imaginile au apărut în spațiul public în data de 13 august 2026, în jurul orei 10:40, pe mai multe grupuri de Info Trafic Sibiu și au fost surprinse pe Autostrada A1, în zona municipiului Sibiu. În înregistrarea video se poate observa un autoturism care circulă pe autostradă cu haionul deschis. În compartimentul destinat bagajelor se află o persoană care filma un motociclist ce se deplasează în spatele mașinii.

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După apariția imaginilor, polițiștii s-au sesizat și au început verificările pentru identificarea celor implicați și stabilirea împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

Polițiștii i-au identificat în aproximativ patru ore

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Cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, polițiștii au reușit să identifice cele trei persoane implicate: șoferul autoturismului, persoana transportată în portbagaj și motociclistul.

Toți trei au fost chemați la sediul Poliției, audiați și ulterior sancționați contravențional. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 1.730 de lei.

„La data de 13 august a.c., în spațiul public au apărut imagini surprinse pe autostrada A1, în zona municipiului Sibiu, în care un autoturism circula cu haionul deschis, iar o persoană aflată în portbagaj filma deplasarea unui motociclist care circula în spatele autoturismului. Imediat după apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii s-au sesizat și au demarat verificări pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul. În urma verificărilor și cu sprijinul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, în aproximativ patru ore de la momentul înregistrării, polițiștii au reușit să identifice cele trei persoane implicate: conducătorul autoturismului, persoana transportată în portbagaj și conducătorul motocicletei. Cei trei au fost invitați la sediul unității de poliție, unde au fost audiați cu privire la cele constatate și, ulterior, sancționați contravențional.Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 1.730 de lei”, au transmis reprezentanții Poliției.

Filmarea urma să surprindă achiziționarea unei motociclete

Verificările polițiștilor au scos la iveală și motivul pentru care cei trei au recurs la această metodă periculoasă de filmare.

„Din verificările efectuate a rezultat că cei trei au recurs la acest comportament în scopul realizării unei înregistrări video care să surprindă achiziționarea unei motociclete de către unul dintre tineri.” transmite IPJ Sibiu

Oamenii legii le recomandă șoferilor și celorlalți participanți la trafic să nu transforme drumurile publice în locuri pentru realizarea unor filmări periculoase și să își păstreze permanent atenția asupra traficului.

Amenzi pentru toți cei trei implicați

Potrivit Poliției, persoana aflată în portbagaj a fost sancționată pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în timpul deplasării într-un vehicul, faptă prevăzută de art. 35 alin. (1), raportat la art. 99 alin. (1) pct. 14 din OUG nr. 195/2002.

Șoferul autoturismului a fost amendat atât pentru transportarea unei persoane în compartimentul destinat bagajelor, cât și pentru continuarea deplasării cu haionul deschis.

Nici motociclistul nu a scăpat de sancțiune. Acesta a fost amendat pentru preocupări de natură să îi distragă în mod periculos atenția de la conducere, în cadrul activității coordonate pentru realizarea filmării.